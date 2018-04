La Marcha de la Velas. Representantes de la "Multisectorial contra el Tarifazo", en la que confluyen representantes del kirchnerismo y organizaciones sociales y sindicales, realizaron anoche una multitudinaria protesta contra el tarifazo.

El Gobierno nacional no dará marcha atrás con los aumentos de las tarifas públicas pese a la fuerte presión social y de la oposición aunque aceptó prorratear los pagos de las facturas del gas para reducir el impacto en los bolsillos de los usuarios. Tras la reunión en la Casa Rosada, los jefes parlamentarios de Cambiemos anunciaron ayer que los aumentos en las facturas de gas del invierno se podrán pagar en el verano, en los tres trimestres de menor consumo.



Así lo anunció ayer al término del encuentro -que encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña- el jefe del Interbloque de Cambiemos, el diputado Mario Negri, que explicó que lo que se acordó fue un "aplanamiento de las tarifas" de gas para los períodos de mayor consumo, cuyo aumento se prorrateará en los meses de menor consumo en forma optativa. Quienes quieran pagar en cuotas podrán pedir ese beneficio, mientras que quienes decidan pagar en una sola vez como hasta ahora lo podrán seguir haciendo.



El pago diferido en cuotas deberán pagar un interés subsidiado que todavía no está definido, pero según anticipó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo "será al del mercado".



Participaron de la reunión, además del radical Cornejo, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el jefe de bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot; el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri; el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López; y el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez.



El gobernador Cornejo, quien por la mañana había participado de una reunión de coordinación de gobierno invitado por el presidente Mauricio Macri, explicó que el "aplanamiento" de las facturas es para los dos bimestres de mayor consumo, mayo-junio y julio-agosto, y que se podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre.



Las cuotas se harán efectivas en los tres bimestres de menor consumo, el último bimestre de 2018 y los primeros de 2019, y su pago con esta modalidad será "optativo para el consumidor", según explicó el mendocino.



Cornejo aseguró que en la reunión previa con el Presidente, de la que también participó el ministro de Energía Juan José Aranguren, el primer mandatario ratificó que "no va a haber más aumentos en el año" y que "el sendero trazado es el de las audiencias públicas".



Del encuentro surgió también un acuerdo para la realización de controles en empresas, entes reguladores y cooperativas distribuidoras, y otro para el desarrollo de una campaña de concientización sobre la necesidad de ahorrar gas, a la que se invitará a sumarse a gobiernos provinciales, municipios y empresas.



Asimismo, se decidió la convocatoria al Consejo Federal Energético, que integran todas las provincias, con el objetivo de "lograr la participación y el compromiso de los estados del interior en los temas acordados entre los integrantes de Cambiemos y del Ejecutivo", según manifestó Negri.



Respecto de las tarifas de electricidad, en tanto, se acordó también avanzar en los próximos días, para dar tiempo a que el radicalismo presente una propuesta, tal como lo hizo con el gas.



Del encuentro también surgió la decisión de suspender por dos bimestres las limitaciones para la tarifa social que regían desde diciembre de 2017 -ver recuadro-.



Estas medidas tendientes a aliviar la carga del reajuste tarifario son parte de la propuesta ideada por la UCR.



Negri dejó claro que no hay problema en el seno de Cambiemos con utilizar la palabra "recalcular", en tanto Massot afirmó que no se trata de "una marcha atrás".



"No es una marcha atrás para nada. Está claro que no se puede ir para atrás y volver a recetas que no han funcionado y donde nadie explica quién y de qué manera se financian los servicios públicos", dijo Massot.



"La Argentina en general ha aceptado que el camino ya no es más subsidiar la pileta climatizada de Puerto Madero, sino pagar lo que se consume y tener la sensibilidad de entender que no es un camino fácil", expresó.



Tarifa social plana durante dos meses



Las restricciones aplicadas desde el 1 de diciembre de 2017 a la tarifa social del gas se suspenden por dos meses a partir del 1 de mayo en las provincias que acepten compartir los costos. Hasta diciembre de 2017 las familias beneficiadas por la tarifa social sólo pagaban por el transporte y la distribución y no por el consumo. Pero por un cambio dispuesto por el Gobierno hubo categorías que empezaron a abonar también el consumo.



Según acordaron en la reunión en la Casa Rosada los legisladores de Cambiemos, las provincias que quieran que sus ciudadanos mantengan la tarifa social plana deberán poner la diferencia.