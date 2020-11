A diferencia del boom exportador que tiene el vino, el mosto está declinando y achicando el ingreso de dólares que tanto precisa el país. En el sector lo atribuyen al aumento de precios de la materia prima, a excedentes españoles y a la baja del consumo como consecuencia de la pandemia. El mes pasado las exportaciones cayeron 26%, convirtiendo a octubre en el peor mes del 2020. Fue también el cuarto mes consecutivo en que las ventas al mundo bajaron. Según las cifras oficiales del INV, en octubre se vendieron 11.074 toneladas (t), respecto a las 14.957 del mismo mes del 2019. No obstante, en el acumulado de los primeros 10 meses del año el desempeño de este comoditie tan importante para el sector vitivinícola nacional y provincial -San Juan es la principal productora de mosto sulfitado del país- aún sigue siendo positivo: la exportación de mosto concentrado entre enero y octubre acumula un crecimiento del 1,9%, con la venta de 113.915 t que reflejan el buen comportamiento de meses anteriores. Eso sí, muy lejos del 35,7% de aumento del volumen de vinos, un sector que sí respira aliviado en esta crisis económica mundial (ver Fuerte suba...). Hugo Carmona, vicepresidente del INV, dice que lo del mosto responde a "cuestiones de mercado", pero que además queda poco producto. En la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto cuentan una versión con otros matices. Su presidente, Fernando Morales, explicó tres motivos de la caída de exportaciones. El primero, que la materia prima que es el mosto sulfitado, con el cual se elabora el concentrado que sale al exterior, se ha encarecido mucho. ""Hemos quedado arriba en precios respecto de la competencia. Medido en dólares el precio del sulfitado está en un pico respecto a los promedios históricos. En segundo lugar señaló a España, que con excedentes de vino derivados de la baja del consumo por la pandemia ha elaborado una buena cuota de mosto que vuelca al mercado con valores a la baja. También los países históricos en la compra de nuestro mosto, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, han exhibido una contracción de sus compras, que aún mantienen, a causa del Covid-19", dijo Morales. Agregó que en algo esta baja fue compensada por el desarrollo de nuevos destinos como Arabia Saudita, Tailandia y Australia, "pero no será lo suficiente, por lo que vemos un año 2020 con un leve caída respecto del 2019". Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros, dijo que se exporta menos porque se hizo poco mosto este año debido a la merma de producción, los tenedores de productos lo están guardando con la expectativa de que siga subiendo, y que no ven un peligro porque no se espera una cosecha abundante de uvas ni en Europa ni en Argentina. En cambio Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros, sí se mostró preocupado. ""Hay dudas con las cifras del INV, y si bajan las exportaciones nos preocupa y mucho", dijo. Respecto a las existencias, en la Cámara del mosto indican que a inicios de septiembre eran de 100 millones de t, y que viendo el despacho a la baja de septiembre y octubre, piensan que al inicio de la próxima cosecha el inventario será el históricamente habitual para esos meses, o aún un poco más elevados. Agregan que hoy el valor del litro de sulfitado está por encima del blanco escurrido, y consideran que por esto ""es muy probable que el productor se incline por la elaboración de mostos en la próxima vendimia".

Fuerte suba de la exportación de vinos

Argentina exportó en los 10 meses de 2020, 337,5 millones de litros de vino, un aumento del 35,7% respecto a igual lapso del año pasado. Estas cifras suponen que se exportaron 88,8 millones de litros más con respecto al mismo período del año 2019. De los 337,5 millones de litros de vino exportados, 171,3 millones fueron vinos fraccionados, que se incrementaron un 6,1%; y 166,1 millones son a granel, que subieron 90,5%. En el INV destacaron que el último informe de la OIV menciona a la Argentina como uno de los pocos países que están a la cabeza en crecimiento de exportaciones en este momento.