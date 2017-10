Los comerciantes sanjuaninos siguen sorprendidos gratamente, porque a diferencia de lo que ocurre en el país, en esta provincia el mes de septiembre también cerró con números positivos en las ventas, lo que indica que se está consolidando un repunte en el consumo. La Cámara de Comercio de San Juan informó ayer que las ventas minoristas aumentaron 1,4% en unidades vendidas (no en facturación, que sube por la inflación) respecto a igual mes del año pasado, impulsado por un consumo sostenido que los empresarios atribuyen a una mayor confianza en el curso de la economía y a la disponibilidad de crédito, además de una suave mejora del poder adquisitivo.



De este modo se registraron cinco meses seguidos de crecimiento en ventas, luego de la caída de los cuatro primeros meses del 2017 (ver infografía). Comparado con agosto, el resultado muestra una leve suba de 0,2%, pero mucho más destacable teniendo en cuenta que el mes pasado no tuvo ninguna celebración especial como sí la tuvo agosto con el Día del Niño. Las ventas de los comercios sanjuaninos fueron mejores que a nivel nacional, donde CAME relevó una caída del 0,1% interanual en el mismo mes. De todos modos, en la Cámara de Comercio destacan que a pesar de que el consumo repuntó, los niveles de ventas estos meses se están comparando con los del año pasado, que fueron casi todos muy malos. Aun con esta nueva suba, el sector acumula en los primeros nueve meses del año una baja del 10,2%, ya que aún no logra neutralizar las marcadas caídas de enero a abril. La entidad sanjuanina destacó que los rubros que sobresalieron el mes pasado fueron Calzado, Vestimenta y Construcción, y según los comerciantes todos fueron apuntalados por la existencia de los programas ""Ahora 12" -para fines de semana y productos nacionales- y del plan CAME-ATACYC que financia con 12 cuotas sin interés todos los días de la semana y en todos los rubros en las ciudades de frontera como la de San Juan. Este último fue diseñado para atenuar la fuga de compras a países limítrofes como Chile.

En los rubros Calzado e Indumentaria, las ventas fueron buenas porque el clima tan variado -con días muy fríos y otros muy cálidos- siguió moviendo la compra de artículos tanto de la temporada pasada como de la nueva. Además, a los planes de financiación con tarjetas se sumaron los descuentos y algunas opciones de financiamiento propuestos por cuenta y orden de los locales.

Enemigos

La CAME destaca que los negocios minoristas deben lidiar en estos momentos con la venta informal y con las empresas mayoristas, que están copando el expendio directo al público. Además asegura que aún continúa una fuga de compras a países limítrofes

Un sector que llamó poderosamente la atención de los comercios es el de Materiales de Construcción, que tuvo una inusitada actividad pese a que septiembre es un mes tradicionalmente chato para el rubro. Materiales de todo tipo para construir, así como también pinturas tuvieron una notable actividad el mes pasado por parte del sector privado. ""Fue una sorpresa", dijo Guillermo Cabrera, delegado de CAME en Cuyo y titular de la Cámara de Ferreteros. ""Quizá se debió a que luego de muchos meses de retracción, la gente ahora se está armando de confianza en la economía y, ayudada por el crédito, está consumiendo", agregó el empresario.re contra igual mes de 2016, según la Cámara de Comercio de San Juan.