El ex ministro de Economía Roberto Lavagna volvió a referirse este lunes al proyecto político que encabeza y la posibilidad de ser candidato a presidente de la Nación. En ese sentido, se refirió al cambio de decisión, ya que en un principio no tenía intenciones de volver a meterse en la discusión política, y los cuestionamientos sobre su edad.

"Siempre pensé que era importante que alguien de la generación que sigue a la mía tomara la bandera. Me pareció que era lo más lógico.Luego, las circunstancias fueron mostrando los límites de esa alternativa y hubo una comunicación conmigo en el sentido de que intentemos hacer un esfuerzo. Y eso estamos", indicó.

En diálogo con radio La Red, el economista resaltó que en este momento está "con mucha tranquilidad y con mucha seguridad de no hacer concesiones a la politiquería, y tratar de ser absolutamente consistente". Además, aclaró: "Si las cosas salen, vale la pena pelear por un país distinto y sino no salen, uno tiene que entender esas realidades".

Play

Lavagna tiene 77 años. Su edad es uno de los argumentos que utilizan en Cambiemos y en algunos sectores del kirchnerismo para cuestionar su posible candidatura. Advierten que es demasiado grande para ser presidente. Consultado por esas versiones, el ex ministro repitió: "Hubiera preferido que fuera alguien de la otra generación, pero, si por alguna razón la sociedad entiende que no lo hay, asumamos esa realidad".

En otro tramo de la entrevista, apuntó contra Mauricio Macri y Cristina Kirchner, y se refirió a la conveniencia que tiene la grieta para ambos dirigentes. "Quienes están de un lado y del otro, defendiendo el pasado o el presente, que no nos satisface a la mayoría de los argentinos, van a trabajar por la división. Lo mejor que le puede pasar a cada uno de esos extremos es competir contra el otro", explicó.

En la misma línea, sostuvo que "la sociedad tiene una demanda muy fuerte, de mayor concordia, de mayor entendimiento" y que existe "un hartazgo". Además, destacó que la peor situación está en el plano "socioeconómico" y que en mucha gente "existe la seguridad de que no llega a fin de mes".

Por otra parte, brindó una mirada sobre la economía, y dijo que "al fracaso anterior se le suma el fracaso actual", en referencia los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y "fracaso más fracaso hace que las cosas sean más difíciles y profundas". Luego, buscó ejemplificarlo: "Es como una recaída cuando uno está enfermo".

Lavagna también se refirió a su intención de no participar en las PASO. "Obviamente que las PASO son legales. Existen. Pero lo que importan son las condiciones". Y apuntó contra quienes insisten con esa idea desde el periodismo. "Ni el Presidente ni la ex presidenta van a ir a una PASO. Es curioso que quieran dividir donde hay una alternativa que busca que no haya división".