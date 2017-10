En obra: en el predio del futuro matadero los obreros están construyendo la obra gruesa del edificio; ya terminaron las piletas de efluentes y las bases para las naves.

A la planta de faena modelo que el gobierno está construyendo en calles 11 y Punta del Monte, en Rawson, se le va a anexar un centro de control de carnes que ocupará una de las 8,5 hectáreas que tiene el predio y que va a permitir transparentar el ingreso real de carnes a San Juan, controlar la sanidad y fundamentalmente combatir la inequidad de aquellos contribuyentes que cumplen con el pago de impuestos de quienes no lo hacen. Se estima que el ingreso anual de carnes a la provincia es de unos 160 mil novillos en pie, de entre 420 y 430 kilos cada uno, los cuales movilizan unos $2.200 millones. Una vez que se efectivicen los controles van a permitir a la Dirección General de rentas recaudar alrededor de 250 millones en impuestos por año, según calculan en el gobierno.



Actualmente el control de carnes que ingresan a la provincia es voluntario y se realiza informalmente en el predio de la Ex Cavic, en Chimbas. Aunque no trascendieron montos, las autoridades saben que la evasión es alta en este sector. La decisión política es combatirla con este nuevo control obligatorio. La obra, que constará de un nave con aislación térmica, báscula de pesado para los camiones, equipamiento administrativo para ir haciendo un registro e inspectores para controlar las condiciones de la carga; demandará una inversión de unos $12 millones. Serán aportados por la provincia a la misma empresa que ganó la licitación para construir el nuevo matadero (la UTE Jaime y Sat), a través de una extensión de obra, explicó el Ministro de Producción, Andrés Díaz Cano.



Alfredo Martín, director de Desarrollo Pecuario, añadió que se está avanzando en la implementación de un software que permitirá conocer cuántos camiones y con qué carga ingresan a San Juan, para lo cual se firmará un convenio con el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) que es quien lleva un registro detallado del movimiento cárnico legal para que proporcione los datos locales. Martín dijo que para controlar el ingreso de algún camión que no esté en regla, las barreras fitosanitarias en las rutas de ingreso a la provincia se convertirán en "fito-zoo-sanitarias", con inspectores específicos para revisar las cargas y enviarlas a todas ellas -sean legales o ilegales- al centro de control de Rawson.



El objetivo es que esa obra esté lista temporalmente lo más cerca posible de la apertura de la planta de faena y frigorífico, planeado para mediados del 2018. Actualmente el nuevo matadero tiene un avance de obra en terreno de un 15%, correspondiente a la obra gruesa de los comedores y sanitarios, ya se han concluido las piletas para tratamiento de efluentes y se han hecho las bases para las naves. Pero en la realidad el avance es mayor porque hay varios frentes de trabajo: la empresa metalúrgica ya tiene construidas las naves que empezarán a ser colocadas en 15 o 20 días, y el equipamiento -que representa un 50% de la obra civil- ya fue comprado y va a empezar a venir en un mes más, explicó el Director de Desarrollo Pecuario. La nueva planta de faena y frigorífico provincial fue licitada el pasado 15 de noviembre de 2016, demandará una inversión de casi $102 millones por parte del estado. Allí se mudará el actual matadero de Capital.

Consumo local

40 Son los millones de kilos de carne que se consumen en San Juan por año. El ritmo diario de camiones es de 10 a 15 diarios, con cerca de 160 mil novillos por año de 420 o 430 kilos aproximadamente. A esos 67 millones de kilos hay que restarles el descarte.

Para qué servirá

Lupa en los ingresos

El Control de Carnes será un "sistema integrado para el control y fiscalización del ingreso de productos y subproductos de origen animal". Permitirá recabar información de origen, tipo, cantidad y calidad de carne que ingresa a la provincia, así como de su distribución.

Importancia

Además de permitir cobrar los impuestos provinciales garantizará la salud de los consumidores de productos y subproductos de origen animal e impedirá el ingreso de carne no apta para el consumo. Se podrá tener un registro de las empresas que participan en la comercialización.

Tipos de carne

Controlará carnes refrigeradas al gancho de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejo, nutria y productos de caza mayor y menor. También tripas, mondongos y menudencias, productos avícolas, de la pesca, embutidos, chacinados y salazones (bondiola, jamón cocido y crudo, etc).