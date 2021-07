La nueva ley de alquileres sigue generando rispideces entre inquilinos e inmobiliarias, y esta vez el tironeo surgió tras conocerse los resultados de una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional, que señala a San juan entre las provincias con mayor incumplimiento. La encuesta arroja que las inmobiliarias y propietarios incumplen en mas del 80% la obligación de registrar el contrato de alquiler en la AFIP, y entregar factura pro el pago del mes. Además indica que casi un 70% no acató la actualización anual del monto de alquiler que empezó a regir desde este mes, lo que implicaría que siguen con las actualizaciones semestrales que los inquilinos creen que en la sumatoria están por encima de la inflación. El sondeo arroja incluso que hay un 29,7% que siguen haciendo contratos por menos de 3 años, violando la normativa vigente.

En todos los casos, (ver infografía) los resultados obtenidos a través de las respuestas de los inquilinos señalan a San Juan como la provincia mas incumplidora, por encima de Córdoba y de Buenos Aires. Para el presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, Víctor Bazán, gran parte de los corredores inmobiliarios se siguen prestando al ""abuso" de los propietarios para no cumplir con la ley promulgada en julio de 2020, y añadió que han enviado la encuesta al gobierno provincial porque creen que debe intervenir para lograr el acatamiento en San Juan. Desde las entidades que nuclean a las inmobiliarias salieron con los tapones de punta ante la acusación. Pablo Domínguez, presidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan (CPCISJ) aseguró que la encuesta se refiere al "mercado informal" que existe en la provincia, el cual no cumple con la Ley de alquileres. Agregó que los profesionales matriculados enrolados en la entidad sí acataron la registración del contrato y la entrega de facturas, y que el aumento anual del 41% "ya se está aplicando". Incluso invitó a los inquilinos a denunciar irregularidades en la sede de la entidad ubicada en Güemes 72, sur; o bien a través de la página web: www.corredoresinmobiliariossj.org

A Mauricio Turell, desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria, tampoco le cayeron bien las acusaciones y cruzó a la Asociación de Inquilinos: "en todo caso, los resultados de la encuesta indican que la ley no sirve, no beneficia a los locadores ni a los inquilinos", respondió. Turell agregó que en su entidad no reconocen la magnitud de los porcentajes que arrojó el sondeo, y también los relegó a un mercado informal. ""En nuestra institución, los porcentajes de morosidad de parte de los inquilinos son bajísimos, y además se cumple la normativa", aseguró. Una de las preguntas de la encuesta es sobre qué porcentaje de los ingresos mensuales se destinan al alquiler, y resultó que en San Juan se asigna el 52%, el porcentaje mas alto, ya que en Córdoba es el 46,6%, Capital Federal el 45,3% y provincia de Buenos Aires y Sana Fe, el 42%. Al respecto, Bazan dijo que esto es porque los sueldos locales no son muy altos, y porque los alquileres en esta provincia sí lo son, como consecuencia de la época del auge la minería. ""Los valores se sobrevaluaron entonces y en la actualidad siguen así", indicó y genero otro contrapunto. ""Eso no es así, lo de la minería fue hace seis años. Los alquileres están caros ahora por la nueva ley", dijo Turell y dijo que el salario promedio para el cálculo debería el nacional. Domínguez indicó que el valor medio del país (sin Amba) es de 32% de un sueldo.



>> CONTRAPUNTO

VÍCTOR BAZÁN - Pte.Asoc. Inquilinos SJ

"La ley de alquileres se ha hecho para respetarla y gran parte de los corredores inmobiliarios están siendo partícipes para evadir la ley. Eso implica un cuasidelito, o fomentar el delito porque la norma no se ajusta a sus intereses".

PABLO DOMÍNGUEZ - Pte. CPCISJ

""El Colegio tiene un tribunal de ética que sanciona a quienes no cumplen con la ley. Hasta ahora no tenemos ninguna denuncia por lo tanto confiamos en que todos los matriculados han cumplido con la nueva ley de alquileres".

MAURICIO TURELL - Cám.Const. e Inmobiliaria

"No reconocemos esos porcentajes y menos en esa magnitud. Puede haber algunos contratos que no se presentaron en la AFIP y algunos que no entregaron factura, pero no todos. Evidentemente la ley no sirve en ningún punto del país."