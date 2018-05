Interés. El panel a cargo de los empresarios del llamado Grupo de los 6 fue uno de los que concentró la mayor atención en el Foro de Líderes Empresariales de Cuyo.

Los referentes más importantes del mundo empresario del país, reunidos ayer en San Juan en el marco del Business 20 (B20), y a los que se conoce como el Grupo de los 6, coincidieron en manifestar que la corrida cambiaria de días atrás ya pasó y que si bien fue un llamado de atención a tener en cuenta el Gobierno nacional tomó las medidas adecuadas para salir de esa situación. Y en un mensaje destinado a la dirigencia política pidieron un acuerdo de "cohesión nacional".



Uno de los que analizó el fenómeno fue Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, quien dijo que "lo del mercado fue un reacomodamiento, no una crisis, sólo ha significado un cambio de ruta y Argentina debe insertarse en esa ruta".



El encuentro, que contó con la organización de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), se denominó Foro de Líderes Empresariales de Cuyo, y tuvo lugar en el marco del B20, una serie de reuniones que se están realizando en distintas regiones del país como antesala de la cumbre de presidentes del G20. En la oportunidad, los empresarios más fuertes del país, del Grupo de los 6, coincidieron en que no hubo una crisis cambiaria sino que apuntaron a problemas estructurales de fondo de la Argentina, y hablaron de "la falta de reglas de juego claras para ser proveedores del mundo y no sólo exportar cuando el dólar está alto", según dijo Miguel Acevedo, de la Unión Industrial Argentina (UIA).



El que pidió más unión fue el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Eduardo Eurnekian, quien reclamó a la dirigencia política del país mayor "cohesión". Así, el presidente de Corporación América dijo que "a la Argentina le falta cohesión y pocas veces terminamos de unirnos".



El llamado chair del B20, Daniel Funes de Rioja, se mostró confiado en que cuando en noviembre lleguen los presidentes del G20 "las turbulencias realmente hayan sido superadas".



El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, sostuvo que "Argentina tiene un déficit gigante de infraestructura pública y social y la inversión es poca, por lo que hay que revertir esa tendencia. Además, la logística es carísima y así las economías regionales no son viables".



Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), manifestó que el financiamiento en el mundo está creciendo de la mano de los proyectos público-privados (PPP) y "Argentina se está sumando a esta forma de financiamiento que es usual para el desarrollo de la infraestructura".



A su turno, Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina, dijo que "tenemos una gran oportunidad de alimentar al mundo" y luego habló de que "tenemos mucho para mostrar de la mano de una serie de innovaciones que surgen de las economías regionales".



En la apertura de la reunión, el titular de la UISJ, Hugo Goransky, había hablado de que "la única forma de federalizar el país es a través de las economías regionales" y luego reclamó "evitar las turbulencias que produce la especulación financiera".



En su alocución, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, habló de que la región Cuyo "tiene problemas de infraestructura para la competitividad de sus productos, pero los resortes para darles solución no están en manos de las provincias sino de la Nación".



El cierre del encuentro estuvo a cargo del gobernador Sergio Uñac, luego de compartir un extenso almuerzo con el grupo selecto del empresariado argentino.





>> Los grupos clave

> G20

Es un foro internacional integrado por las 19 economías de los países más ricos y de los llamados países emergentes más la Unión Europea. También participan las Naciones Unidas, el FMI y el Banco Mundial. Sus economías representan el 85% del PBI mundial. El G20 es un espacio de cooperación y consulta en el que los países intentan buscar soluciones comunes a los programas globales. En noviembre, habrá un encuentro en Argentina.

> B20

El capítulo B20 Argentina tiene como objetivo armar un grupo de trabajo de base federal y multisectorial con el fin de generar una visión nacional respecto al temario que abordarán los países en el encuentro del G20 de noviembre. La idea es sumar la visión del empresariado nacional a la discusión internacional, con la intención de influir en el documento final de la cumbre de presidentes que se reunirán en Argentina.

> Grupo de los 6

Se trata de los empresarios de las cámaras más importantes de la Argentina, conocidos como el Grupo de los 6, uno de los más influyentes incluso en las decisiones que toma el Gobierno nacional. Está integrado por la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

>> La opinión de los protagonistas

MIGUEL ACEVEDO Unión Industrial Argentina

Hubo un problema cambiario, pero no fue una crisis. Mucha gente dijo que no se iban a cumplir los depósitos y eso no existió nunca. Ahora que se ha salido de este tema, la única preocupación es ver cuándo bajan las tasas y ver que eso no afecte al futuro.



Claramente, hasta ahora, se estaba llevando adelante un crecimiento de la industria, del campo y de otros sectores. Pero es real que hay otros que todavía no les estaba alcanzando para comenzar a crecer. En todos esos sectores, no hubo una crisis. Fue una movida monetaria y no se trasladó a otros sectores.



El Gobierno nacional tomó medidas que consideró correctas, pero también estuvo acompañado del sector empresarial y también por la gente. Ahora tenemos que empezar de nuevo con el combate a la inflación.



Con el tipo de cambio de hoy, no creo que tengamos problemas nuevamente.

GUSTAVO WEISS Cámara de la Construcción

Creo que la crisis pasó y duró el tiempo que tenía que durar. El gobierno ha hecho una magnífica tarea deteniendo esa mini crisis. Hay que aclarar que fue cambiaria y no financiera. Con esto el país ha vuelto a la normalidad que todos queremos.



Lo que va a pedir el FMI no es ni más ni menos lo que el Gobierno nacional está encarando. Hay que discutir el presupuesto 2019 con todas las fuerzas políticas del país, empresarias y sindicales, para ver cómo hacemos para bajar el gasto público y el déficit fiscal.



Ahora, la Argentina tiene un gigantesco problema de competitividad en la economía. La presión impositiva es récord mundial y necesitamos más flexibilización laboral. Es importante el paquete de leyes que el gobierno quiere mandar al Congreso, de blanqueo o vinculadas al tema de despidos, porque tenemos que avanzar en eso para poder participar de un mundo globalizado.

JAVIER BOLZICO Bancos Argentinos

Lo que ocurrió el martes, no califica como crisis financiera. Fue un momento de turbulencia, básicamente monetaria y cambiaria que se manejó de manera coordinada en la órbita del Banco Central. Consideramos que fue un evento superado y que tenía ingredientes locales e internacionales.



A la luz de los resultados, tenemos que decir que se tomaron las medidas adecuadas.



Ahora lo que deberíamos hacer es asegurarnos la consistencia intertemporal fiscal, es decir que seamos sustentables en política macroeconómica y monetaria en el tiempo. Creo que eso es lo que ha anunciado el equipo económico nacional y el propio Presidente.



Además, el mundo ha cambiado a lo que era hasta hace un par de meses, entonces creo que lo que ha hecho el Presidente es orientar la política económica de argentina a esa realidad.