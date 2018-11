Asamblea. A las 6 de ayer, el personal de la EMA, con la presencia del sindicato de los Químicos, decidió tomar la planta de Chimbas, al menos hasta el viernes. Pero hoy dejarán ingresar a los directivos interesados en la compra de la compañía.

Una firma con origen en Salta, Litarsa (Litio Argentino Sociedad Anónima), es la compañía que está interesada en la compra de la Empresa Electrometalúrgica Andina (EMA), según revelaron ayer fuentes del sector privado. Para avanzar en las negociaciones, llegarán hoy a San Juan directivos de esa sociedad y visitarán la planta de Chimbas, que ayer fue tomada por los empleados ante la falta de pago de los sueldos.



El nombre del posible comprador, porque ya hubo otros interesados, se había mantenido en reserva hasta ahora, al igual que el monto de la operación.



Litarsa tiene origen en Salta y es la primera empresa de capitales argentinos dedicada a la exploración, explotación y producción de yacimientos de litio en el país. Produce carbonato de litio grado batería, utilizado para la fabricación de estos elementos. Según consignó el diario La Nación, la compañía es una de las dos que se va a dedicar en la puna norteña a la industrialización del llamado "mineral del futuro", que es el litio, empleado para fabricar baterías para autos que usan esa tecnología. Se especula con que este tipo de movilidades se convertirán en pocos años en un boom, ya que en el peor de los escenarios lo que se estima es que para 2026 el precio de un auto eléctrico será igual al de uno a explosión. El CEO de Litarsa, Emiliano Guerrero, había expresado que la intención de la empresa es vender el 40% en el mercado interno y el resto exportarlo principalmente a Chile y Brasil, entre otros mercados.



La intención no sería competir con el mercado de baterías para celulares y tabletas sino en las de almacenamiento de energía solar y eólica para una casa, la destinada a autos híbridos (es la misma que la batería tradicional, nada más que en lugar de cadmio contiene litio) y la batería que va dentro de los postes de alumbrado público. En ese sentido, la EMA está en condiciones de elaborar silicio metálico, no de grado solar, que se emplea para la fabricación de paneles solares, pero es una tecnología que se puede desarrollar. Ahí podría estar el interés de la compañía salteña en la EMA, tradicional productor local de carburo de calcio.



La EMA es una histórica empresa sanjuanina, fundada en 1948 por el grupo francés Pechiney, que ha venido con serias dificultades en los últimos años por la falta de tarifas eléctricas competitivas, pero la situación se agravó en marzo cuando apagaron el último horno y suspendieron al personal, unos 250 en forma directa, y les empezaron a pagar el 60% de los salarios. Pero en los últimos tres meses dejaron de abonarles los haberes y empezó la desesperación del personal, que ayer decidió tomar la planta, para impedir un desguace.



Incluso la presidenta de la EMA, Patricia Carmona, había reconocido que se había quedado "sin capital de trabajo" y que la única salida para evitar el cierre definitivo era la venta.



El comprador tendrá el compromiso de tomar a todo el personal, es decir que no se van a producir despidos, y de cancelarles el total de la deuda salarial, que asciende a unos 9 millones de pesos, según el gremio de los Químicos.

Personal

250

Es la cantidad de empleados en forma directa que tiene la EMA en la planta de Chimbas.

Hornos

La empresa apagó el último horno que estaba en producción en marzo pasado, pero dicen que si el comprador aporta el capital necesario, la EMA podría volver a entrar en producción rápidamente porque las instalaciones están en buenas condiciones.

Toma de la planta

Reunión. En el marco de la conciliación voluntaria convocada por la Subsecretaría de Trabajo, habrá una nueva audiencia el lunes, al mediodía.



Una asamblea del personal de la EMA dispuso ayer tomar la planta de la compañía en Chimbas, como medida de protesta ante la falta de pago de los salarios, según dio a conocer José Gordillo, titular del sindicato de los Químicos. El dirigente dio a conocer que si bien el acuerdo era que les pagaran el 60% de los haberes a los trabajadores, hace 3 meses que no cobran un peso. Lo decidido por el personal es dejar entrar a los posibles compradores a la planta y si no obtienen una respuesta favorable el viernes pedirán la quiebra de la empresa.