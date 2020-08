El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, anunció ayer en la Mesa Mixta Fitosanitaria que en la presente campaña agrícola se va a aplicar alguna multa de carácter provincial a aquellos productores que incumplen con la aplicación de los agroquímicos y las feromonas que se les entregan gratuitamente a través del programa para combatir la proliferación de la polilla de la vid o Lobesia botrana que asola los viñedos cuyanos afectando su producción y calidad. En el encuentro que contó con la participación de representantes de todas las cámaras productivas de la provincia, el INTA y el Senasa, el ministro dijo que a partir de ahora se va a estudiar en conjunto con las entidades privadas algún sistema "para penar aquellos productores que no utilizan los productos que le entregamos gratuitamente. Hoy por hoy hay una multa del Senasa, pero la provincia va sumar otra sanción". Angel Leotta, desde la Cámara Vitivinícola, propuso prohibir la comercialización de la uva al productor que incumpla la normativa, en tanto que el ministro Díaz Cano sugirió que una posibilidad será aplicar sanciones mediante Flagrancia o el Juzgado de Faltas. Quien se opuso es José Molina (Cámara de Productores Vitícolas) quien sostuvo que no se puede ir contra los productores "porque están fundidos". Con este nuevo castigo se buscará poner fin a los focos de viñateros que desde hace unos años no vienen colaborando para erradicar o mantener bajos los niveles poblacionales de la plaga. Ayer se denunció que hay productores a quienes les entregan los productos, los almacenan y no los aplican, o que los venden, y que el mayor problema está en Sarmiento. Diego Molina, director de Sanidad Vegetal, dijo que hay fincas donde se hacen todos los deberes y se observa un nivel de captura de uno o dos ejemplares, en cambio al lado a 50 metros hay otra finca y se encuentran 200 capturas".



La lucha contra la Lobesia botrana la encara en todo el país el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en conjunto con las provincias que aportan recursos, y la aplicación de los productos es obligatoria para los productores de vid que se encuentren en áreas bajo cuarentena. Se prevén multas de hasta $100 mil, dependiendo de la extensión del predio.



Se calcula que este año los costos de la lucha contra la plaga demandarán unos $300 millones y la provincia está dispuesta a afrontar los costos en conjunto con los envíos esperados de la Nación. "Nos han dicho que se están gestionando los fondos para San Juan y todo el país, y que le van a solicitar al ministro de Economía nacional que autorice los fondos para el tratamiento de las plagas", dijo.

CAMBIOS



A raíz de la crisis por la pandemia y con el fin de ahorrar esfuerzos y fondos, este año hay un cambio de paradigma en la estrategia provincial para controlar la mosca de los frutos y la Lobesia: ambos se unifican y estarán bajo las órdenes de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos. Molina dijo que se prevé ahorrar hasta un 30% al eficientizar recursos de laboratorio, personal, carga de datos, personal técnico de campo, comunicación y difusión y red de monitoreo. "Al unificar el mismo monitoreador podrá recorrer y levantar la trampa de moscas y la trampa de Lobesia, por ejemplo, y ahorrar gastos de movilidad", dijo el funcionario. Otro cambio es que el Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (Procem) ya no será encarada en forma general en los valles como hasta ahora, sino que será por predio y los productores interesados en participar del programa deben inscribirse. "Las autoridades van a trabajar solamente con el que quiera participar del programa para tener frutales de calidad diferencial para exportación, porque los recursos son finitos y se termina aplicando en zonas muy amplias" explicó Molina.

Las plagas principales

Lobesia botrana

La Lobesia botrana es una polilla cuyo alimento principal es la vid, por este motivo es que se la conoce comúnmente como "la polilla de la vid". En nuestro país es considerada, tanto desde el punto de vista técnico como legal, una plaga cuarentenaria, ya que no se la encontraba en territorio nacional hasta su detección, y genera un fuerte impacto en la economía regional cuyana. San Juan destinó $180 millones el año pasado para su lucha.

Mosca de los frutos

La Mosca de los Frutos es una de las plagas de mayor importancia económica para la producción frutihortícola, debido a los daños que produce en la fruta y a las mermas asociadas. En San Juan, la erradicación de esta plaga se encara con lo que se recauda en las barreras fitosanitarias y presupuesto provincial. Son unos $14 millones mensuales que se transfieren a la Cámara de Comercio Exterior que es el organismo que maneja el programa.

Situación local respecto a las plagas

Respecto a la mosca de los frutos, el valle de Calingasta está encuadrado como área de baja prevalencia, lo mismo que Mendoza; en tanto que los valles de Tulum, Ullum y Zonda están un poco peor, como áreas bajo control. Sólo los valles de región Patagónica y los oasis Centro y Sur de Mendoza están como área libres de mosca de los frutos. En cambio, respecto a Lobesia botrana, Mendoza tiene mayor superficie y daños que San Juan. Por eso Mendoza puso una barrera fitosanitaria contra la mosca y San Juan hizo lo mismo pero contra la Lobesia en los límites interprovinciales. "En Lobesia estamos bien seguimos teniendo niveles de captura bajos y sólo el año pasado hemos empezado a detectar algunos daños", dijo el director de Sanidad Vegetal.

Llaman a conciliar en sector vitivinícola

El Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso ayer convocar a conciliación obligatoria al personal de viñas y bodegas, después de cinco reuniones paritarias en las que no hubo acuerdo por el incremento salarial. Habrá un nuevo contacto virtual el miércoles 12, a las 10,30, para continuar las negociaciones.



Después de cinco reuniones paritarias en las que no hubo acuerdo, el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (Soeva) y la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) habían convocado a un paro de 24 horas para hoy, en reclamo de mejoras salariales. En San Juan en el sector vitivinícola se desempeñan unos 6.700 trabajadores y argumentan que, a pesar de la pandemia, se trata de una actividad en la que nunca pararon. Pero la medida de fuerza quedó sin efecto, según confirmó Carlos Emilio Ozán, secretario general de Foeva en San Juan.



En la actualidad, el sueldo inicial de un empleado de bodega es de 20.571,25 pesos, a lo que se suma una compensación por refrigerio de 2.200 pesos. Además, desde febrero, el trabajador percibe una suma no remunerativa El sector gremial solicita una cifra no remunerativa hasta octubre de 4.000 pesos, y desde noviembre a febrero del año próximo, que la suma se eleve 6.000 pesos. Y que los 4.000 que les dio el Gobierno nacional por decreto se incorporan al haber como remunerativos. Pero el sector patronal no está dispuesto a acceder a los planteos.



La negociación se había venido llevando a cabo en forma virtual, con la participación de representantes del Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo de la Nación., del sector gremial y de la patronal, por ejemplo del sector bodeguero.