Infraestructura. En San Juan funcionan unos 160 laboratorios para la atención de la población, además de los que corresponden a los hospitales públicos.

Por la estampida del dólar y la fuerte devaluación del peso sucedida tras las PASO, los bioquímicos salieron a reclamar que se elimine el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los insumos que utilizan en la actividad para que les bajen los costos, porque en las actuales condiciones dicen que no pueden garantizar la prestación de los servicios. Hablan de un incremento de hasta un 40% en algunos de los elementos con los que trabajan, como por ejemplo los descartables. Si no obtienen una respuesta del Gobierno nacional, que es el que puede decidir sobre la cuestión tributaria, amenazan con la suspensión del servicio en pocos días más. Al planteo se sumaron también los odontólogos, por la misma razón, aunque en su caso no mencionaron la posibilidad de dejar la atención a los pacientes.



Mediante una solicitada, los bioquímicos, nucleados en la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), que preside María Alejandra Arias, la dirigente mencionó entre los problemas que padece el sector a la depreciación de los aranceles, el aumento de la inflación, la fuerte suba del dólar, la falta de respuesta de los financiadores, el estiramiento de la cadena de pagos, el crecimiento del gasto y las tasas elevadas "que han puesto en jaque a los laboratorios de análisis clínicos, desfinanciándolos y llevándolos al borde de la quiebra, lo que hace que la situación del sector sea insostenible, provocando el cierre de muchos de ellos, aumentando el desempleo y afectando la accesibilidad de los beneficiarios de la seguridad social".



En San Juan, Javier Baabdaty, presidente del Colegio Bioquímico, explicó que la situación local no escapa a lo que está sucediendo a nivel nacional, descripto por la CUBRA. En la provincia trabajan cerca de 500 profesionales, de los cuales la mitad está afiliado a la entidad que preside. Y que están distribuidos en unos 160 laboratorios. "Que se elimine el IVA a los insumos ayudaría, pero también será bueno que las obras sociales acorten los plazos de pago", sostuvo. Y mencionó que algunas demoran entre 3 a 4 meses en pagarles los aranceles "con lo cual se dificulta mantener el servicio", expresó.



El Colegio Bioquímico está vinculado a 89 obras sociales, entre ellas la más importante es la Obra Social Provincia (OSP), con la que están negociando un ajuste de los aranceles. Para garantizar la prestación de la actividad están reclamando un ajuste de las prestaciones de entre el 23% al 25%.



Baabdaty dio como ejemplo para sostener en funcionamiento los laboratorios que un autoanalizador de química clínica, un elemento indispensable para hacer los análisis a los pacientes, cuesta entre 30.000 a 40.000 dólares.

Bioquímicos y odontólogos culpan a la suba del dólar como el principal causante de los problemas.



Por el lado de los odontólogos, Jorge Castro, presidente del Círculo Odontológico, habló también del problema del fuerte aumentos de los costos en la actividad por la suba del dólar. "No podemos ser los financiadores del sistema ni tampoco que el afiliado se tenga que hacer cargo de los aumentos", sostuvo el profesional. Y aclaró que están negociando con las obras sociales, entre ellas la OSP, un incremento de los aranceles. "Pero no está en riesgo el servicio porque no es conveniente cortarlo", aclaró Castro.



También manifestó que a través de la Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA) han planteado a nivel nacional la eliminación del IVA a los insumos, como una forma de bajar los costos. Además siguen negociando nuevos aranceles.

La Obra Social Provincia es la principal entidad con la que están negociando la suba de aranceles.

Argumento

La eliminación del IVA a los insumos médicos tiene como antecedente la medida del Gobierno nacional de quitarlo a una serie de productos de la canasta básica de alimentos. Entre ellos al pan, leche, aceite, arroz, harinas de trigo, polenta, pan rallado, yerba mate, conservas de frutas, yogures, huevos y azúcar.

Colegio

500 Es la cantidad estimada de bioquímicos que trabajan en la provincia. De esa cifra, la mitad está afiliada al colegio que los agrupa

Círculo

800 Es la cantidad de odontólogos que prestan servicio en la provincia. Unos 560 profesionales están adheridos al círculo que los agrupa.