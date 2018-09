Situación. Como suele ocurrir en otras ocasiones cuando se especula que habrá un incremento en las naftas, habrá colas para cargar en algunas estaciones de servicio.





Como parte de la política de ajustes periódicos acordada entre el Gobierno nacional y las petroleras, a partir de la medianoche del domingo se aplicará un nuevo incremento en los combustibles líquidos que rondará el 4%, según calculó el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de San Juan, Bernardo Turcumán. Con este nuevo retoque, las naftas habrán acumulado en lo que va del año en la provincia el 53,5% de aumento. La cuenta surge de considerar que en enero pasado la súper de YPF, la que tiene más salida, estaba en 25,10 pesos el litro y ahora trepará a unos 38,55 pesos.



El problema es que cualquier modificación en las tarifas de las naftas tiene impacto directo, por ejemplo, en los fletes, y sus efectos terminarán llegando a los precios de la mercadería.



"Mi estimación personal es que el incremento puede llegar al 4%", dijo Turcumán y señaló que la modificación entrará en vigencia a partir del lunes 1 de octubre. Pero, como ya ha ocurrido otras veces con la petrolera YPF, que lidera el mercado, se aplicará la suba desde la medianoche del día anterior, en este caso el domingo. Luego se suman las otras compañías, que manejan sus propias tarifas.



En la actualidad, los precios de los combustibles están liberados en el país, es decir que cada compañía establece su propia política tarifaria, siendo YPF la que lidera en mercado y luego se suman el resto cada vez que dispone una suba. No obstante, los últimos incrementos se han venido consensuando con el Gobierno.



Con la nueva suba prevista, la súper trepará de 37,07 pesos a 38,54 pesos, la Infinia pasará de 44,44 pesos a 46,22 pesos, la Diesel 500 de 32,54 pesos a 33,84 pesos y por última, la Infinia diesel subirá de 39,70 pesos a 41,29 pesos.



Según un reciente informe elaborado por DIARIO DE CUYO, tomando como referencia el precio del litro de la súper hasta ahora, la provincia se encuentra en la mitad de la tabla con respecto a los valores de otros distritos. Y la razón, según fuentes del sector, es la incidencia de los fletes, además de que en otras ciudades cuentan con beneficios impositivos. El dato se analizó cuando desde el Gobierno nacional anunciaron la decisión de dar a conocer un listado de precios indicativos de los combustibles para evitar las distorsiones que se dan en la actualidad. Pero la decisión no cayó bien en la Cámara de Expendedores porque su titular, Analía Salguero, la calificó como "contradictoria" porque el mercado está desregulado y aclaró que no les generará "ninguna obligación" a los estacioneros.



Según el relevamiento, el litro de combustible más caro está hasta ahora en Misiones, con 39,26 pesos y para encontrar el más barato hay que trasladarse hasta Tierra del Fuego, donde cuesta 27,51 pesos.



Para evitar las distorsiones actuales hubo varios intentos por lograr que haya precios uniformes para los combustibles. Incluso en el Congreso Nacional hay una iniciativa del senador Dalmacio Mena, quien reclamó que el valor de venta al público de cada tipo de combustible que sea expedido en las estaciones de servicio YPF sea el mismo en todo el territorio nacional.

El gas domiciliario



A partir del lunes 1 de octubre el Gobierno nacional aplicará un incremento en las tarifas del gas domiciliario que rondará el 30%, en función del "acumulado de inflación anual", según dijeron fuentes del sector. El aumento que se dispondrá a partir del mes próximo será el último de este año, según aseguran en la Casa Rosada, ya que no habrá subas de este servicio hasta abril del 2019.



En la audiencia pública que tuvo lugar el pasado 5 de septiembre en Santiago del Estero, la empresa Ecogas, que presta el servicio en las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, había solicitado un incremento del 28%.



La que tiene que tomar la decisión definitiva es el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y se espera que comunique el nuevo cuadro tarifario entre mañana viernes y el lunes.



En San Juan hay unos 115.000 usuarios del servicio.

Situación normal

Tarjetas

Aunque en otras provincias argentinas algunos estacioneros decidieron dejar de cobrar sus ventas con tarjetas de crédito o de débito, por el costo que significa la operación, en San Juan no hubo ese tipo de inconvenientes.