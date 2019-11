Visión. El mendocino Schilardi recomendó a los productores tener innovación y creatividad en el manejo de los recursos para llegar al objetivo de producir más por menos.

Un experto en la materia dijo que el riego presurizado para el sector agrícola no es la solución mágica para obtener mejores rendimientos en la producción sino que la inversión que se vaya a hacer para adquirir el equipamiento necesario debe estar acompañada del asesoramiento de un profesional que controle el proyecto, por afuera de las empresas que proveen el servicio, y que se debe ajustar la propuesta como un traje a medida a las necesidades "para que no le coloquen paquetes que no le sirvan".

Quien hizo el aporte es una voz autorizada en la materia. Se trata de Carlos Schilardi, docente e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, con un Master en riego agrícola y quien actualmente está cursando un doctorado sobre Mecánica de Fluidos en la Universidad de Zaragoza, en España. El profesional fue ayer uno de los expositores en el Encuentro Argentino de Riego Agrícola 2019, organizado por el el Ministerio de la Producción, a través de la Dirección Riego, Contingencias, Climáticas y Economía Agropecuaria.

La mejor y la peor planta deben tener un 10% de diferencia del agua que reciben.

A continuación algunas sugerencias del profesional:

La energía solar es muy cara

Alto costo de la energía eléctrica : Aunque en Argentina las tarifas siguen siendo más baratas que en otros países, todavía siguen siendo un problema. Dio como ejemplo que en cualquier país de Europa, la electricidad es de 15 a 20 veces más cara que en el país. Mencionó que entre el 50 al 79% del costo de obtener un cultivo lo constituye la energía.

Planificar la producción : Una recomendación es hacer una planificación de operación integrada de todos los recursos, agua, suelo y plantas y atmósfera, para optimizar las fuentes de agua, el sistema de riego y la productividad de los cultivos. También confeccionar un calendario de riego, es decir planificar cada cuántos días y cuánta agua hay que utilizar. La idea es mejorar los rendimientos.

Los costos en la actividad : La inversión necesaria depende mucho del cultivo porque la tecnología es diferente. Por ejemplo, para un sistema de riego presurizado para viñedos hay que pensar en 3.000 dólares la hectárea, para frutales 4.000 dólares la hectárea y para cultivos hortícolas unos 5.000 dólares la hectárea. Los valores varían de acuerdo al grado de tecnificación y complejidad del diseño. Los sistemas de aspersión pueden estar en 2.000 a 2.500 dólares la hectárea.

¿Cuál es mejor, el riego por goteo o por aspersión? : Para el experto no hay ninguno mejor, sino que todo va a depender del objetivo productivo de una explotación o finca, y obviamente del valor agregado de la producción. Incluso mencionó que hay sistemas de riego gravitacionales que riegan mejor que sistemas de riego por goteo.

Amortización de la inversión : Va a depender mucho de la rentabilidad del cultivo y del valor agregado y también si se trata de un producto que va al mercado interno o se exporta. Según los casos, puede ir desde 2, 5 a 7 años, dependiendo del sistema productivo y de la rentabilidad del producto final.

Un traje a medida : El productor debe tener muy en claro cuál es su negocio, sus costos y en función de eso ver la inversión que le de sostenibilidad económica y ambiental en su propiedad. En el caso de invertir en un equipo de riego, siempre se deben hacer las inversiones sostenidas con un profesional en el tema, fuera de las empresas que venden servicios de riego. El experto puso el ejemplo de que se trata de un traje a medida para cada proyecto.

: El productor debe tener muy en claro cuál es su negocio, sus costos y en función de eso ver la inversión que le de sostenibilidad económica y ambiental en su propiedad. En el caso de invertir en un equipo de riego, siempre se deben hacer las inversiones sostenidas con un profesional en el tema, fuera de las empresas que venden servicios de riego. El experto puso el ejemplo de que se trata de un traje a medida para cada proyecto. Tecnología mal aprovechada: Hay estudios que indican que hay tecnología de riego que no está bien aprovechada. Por ejemplo un 36% de los sistemas están mal diseñados, porque por ejemplo son chicos para el tamaño del campo. El 68% están mal manejados y un 90% no tienen buen mantenimiento porque por ejemplo nunca se regularon las válvulas

El riego presurizado no es una solución mágica. Debe haber asesoramiento profesional.

Planeamiento estratégico

El Encuentro Argentino de Riego Agrícola 2019 fue organizado con el objetivo de avanzar en el planeamiento estratégico del uso del agua para el riego agrícola y su calidad como un factor vinculado a la escasez del recurso hídrico y el compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente. Eso se logra a través del desarrollo de conferencias temáticas y conceptuales vinculadas al uso e implementación de las tecnologías en sistemas de riego y drenaje agrícola.

Durante el encuentro tuvo lugar la firma de un convenio de cooperación y asistencia técnica, denominado Proyecto de Manejo y Reutilización Agropecuaria de aguas residuales, entre el Ministerio de la Producción, la Municipalidad de la Ciudad de Rawson, OSSE y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En la oportunidad el ministro Andrés Díaz Cano habló de la importancia de concientizar a la población sobre el cambio climático, haciendo frente con decisiones políticas y técnicas para el mejor aprovechamiento del agua. Mencionó que los datos del último censo nacional agropecuario revelaron que San Juan tiene cerca del 42% de sus cultivos con el sistema de riego por goteo, que muestra los buenos resultados de las políticas implementadas desde el sector oficial.