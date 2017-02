El dique Punta Negra está a sólo 8,6 metros de alcanzar su cota máxima de 941,40 metros sobre el nivel del mar (msnm), un hecho histórico que las autoridades esperan concretar a fines de febrero. Desde la semana próxima comenzará a ingresar más agua para llenarlo al tope y así poder ejecutar las últimas pruebas de turbinas y generación.



Pero si el almacenaje de agua en esta represa es óptimo, los diques restantes están aún mejor: Caracoles está en su cota máxima, el dique de Ullum al 99,71%; y el de Cuesta del Viento al 99,96 (ver infografía), según datos de la Secretaría de Recursos Energéticos.



O sea, por primera vez los cuatro embalses de la provincia están a una capacidad plena, luego de siete años de sequía. Eso fue posible debido al incremento de las nevadas y las condiciones de temperatura que hicieron que los ríos lograran un caudal abundante.



‘’Es la primera temporada hídrica en la historia de la provincia que se puede aprovechar para guardar agua en cuatro diques, y en gran volumen.



Las anteriores épocas ricas de agua no habían tantas represas’’, destacó el titular de Recursos Energéticos, Antonio Soler, quien recordó que ‘’la última temporada hídrica buena que tuvimos que fue en el 2008/2009, cuando la obra de Caracoles estaba al terminar y no la pudimos aprovechar’’.



Desde entonces en San Juan se terminó ese dique, el primero aguas arriba del río San Juan; y luego se hizo Punta Negra, el que sigue hacia abajo. Esta última presa empezó a almacenar agua en noviembre de 2015, y de cumplirse la expectativa de las autoridades de elevarlo a la máxima cota a fin de mes habrá tardado 1 año y 3 meses en llenarse.



Pero el que más sufrió para alcanzar su volumen fue el dique Caracoles, que empezó a embalsar agua el 10 de octubre de 2008 y recién logró alcanzar su cota máxima de 1.110 msnm el pasado 22 de diciembre, ocho años y dos meses después. Si no hubiese sobrevenido la época de sequía habría colmado su capacidad en junio de 2009.

El nuevo dique

La represa de Punta Negra tiene agua embalsada hasta la cota de 941,40 msnm, es decir,se encuentra a sólo 8,6 metros de la cota máxima de 950 msnm.



‘’Necesitamos llenar el dique por completo para hacer toda las pruebas necesarias en las turbinas de generación, por eso vamos a empezar en la semana que viene a subir el llenado, calculamos que a fines de febrero lo lograremos’’, anheló Soler.



El llenado será a costa de Caracoles. De esa represa se va a sacar agua y bajará un poco su cota porque el volumen del río San Juan finalmente comenzó a bajar en las ultimas semanas, un mes más tarde de lo esperado debido al gran volumen hídrico que se logró esta temporada por la ola de calor que derritió la nieve.



En este momento el caudal que trae el río está en el orden de los 80 a 85 metros cúbicos por segundo. Pero a su vez, el dique de Ulllum está erogando 60 metros cúbicos para riego y consumo de la población, manteniendo su cota de 765,85 msnm (768 es lo máximo) y las autoridades pretenden conservarlo así hasta el final de la temporada de turismo y de recreación, por lo que la única salida es sacrificar un poco la cota de Caracoles, la represa que está aguas arriba de esos dos.



Esa represa lleva un mes y medio a su volumen máximo de embalse.