En medio de la pandemia por coronavirus y la cuarentena que se vive prácticamente a nivel mundial, el precio internacional del petróleo cayó en todo el globo mientras que, el barril de crudo estadounidense WTI llegó a cotizar este lunes por debajo de cero, una situación sin precedentes. Ante este panorama, se podría pensar que bajaría también el precio del combustible en las estaciones de servicio. Sin embargo, los especialistas aseguran que esto no sucederá. La titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Analía Salguero, ofreció un detallado análisis de la situación y explicó los motivos por los que los que la gente deberá seguir pagando lo mismo en el surtidor.

“Todo esto comenzó con la caída de consumo en China e India y siguió con consumo prácticamente en cero de todo el sector aeronáutico, marítimo y del parque automotor en la mayor parte del mundo, lo que generó que se empezara a producir un sobrestock”, indicó Salguero.

Y analizó: “Entonces, uno pensaría, si baja la demanda lo lógico sería parar la producción, pero esto es imposible. La producción de petróleo no se puede parar porque un pozo jamás se cierra. Esto tiene que ver con que, si uno cierra un pozo temporalmente es casi imposible volver a abrirlo y la obra que demanda para su funcionamiento inicial tiene una infraestructura tan grande que necesita mucha inversión. O sea que, cerrarlos no es una opción”.

Para continuar diciendo que, “entonces se podría plantear que, si baja la demanda y aumenta la oferta, debería haber una baja en los precios. Sin embargo, tampoco puede bajar el precio en surtidor”.

Analía Salguero, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan.

Al respecto, Salguero sostuvo que, esto en Argentina sucede por dos motivos. “Por un lado, nosotros en el país tenemos atados los impuestos al precio del combustible. El 60 por ciento del valor del combustible es impuesto, entonces, si baja el precio del combustible, baja también la recaudación del Estado. Por otro lado, bajar el precio sería reconocer que el petróleo no vale y, ¿qué pasaría en ese caso con las inversiones en Vaca Muerta? Esto es fundamental para la economía del país, que está sentada sobre las bases de ese yacimiento que es uno de los más grandes del mundo. Si sucediera eso se perdería inversiones y habría muchos puestos de trabajo en riesgo. Entonces, bajar el precio acá es totalmente inviable”.

Sin embargo, explicó que, la situación podría desencadenar que no haya aumentos de precio en el futuro inmediato. “Lo que sí puede pasar es que haya una actualización del precio del combustible. Es decir, los precios de los combustibles en el país vienen muy desactualizados después de todos los congelamientos, por eso podría haber una actualización que permita no tener que implementar aumentos después. Pero esto es sólo uno análisis, nosotros, desde las estaciones de servicio en este sentido somos meros mensajeros, no nos sentamos en la mesa de negociación”, comentó.

Para asegurar luego: “No existe especulación, realmente el precio no puede bajar porque de otro modo después tendríamos desabastecimiento. Y siempre digo, es preferible tener precios altos que desabastecimiento, porque en ese caso se detiene todo”.

En cuanto a la situación actual de las estaciones de servicio en medio de la cuarentena y el parate en la circulación, aseguró que el sector ha sufrido una caída del 90 por ciento. “La situación es compleja y lo que se viene será muy difícil, porque seguramente esto traerá más inflación, entonces tendremos baja demanda y altos costos, lo que implicará todo un desafío para las estaciones de servicio”, afirmó Salguero.