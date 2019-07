Daños. Las fuertes ráfagas del viento Zonda que corrió el domingo afectaron fincas de Médano de Oro, en Rawson, e incluso hubo incendios de campos

Los invernaderos, que en esta época se están preparando con plantines de tomate y de pimiento, y los cultivos de las llamadas verduras de hoja, como lechuga, acelga, espinaca y alcauciles, fueron los más afectados por las fuertes ráfagas de viento Zonda que corrieron el domingo y que afectaron principalmente a zonas productivas de Rawson, Pocito, Angaco, Caucete y Santa Lucía. En el primero de los departamentos, en la zona de Médano de Oro, el incendio de pastizales y malezas en algunas fincas produjo daños en, al menos, unas 1.500 hectáreas de vides y chacras, según estimaron productores de la zona.



Según datos del Servicio de Agrometeorología del INTA en Pocito, las mayores ráfagas del viento Zonda se registraron a las 8 del domingo, cuando superaron los 96 kilómetros por hora, y fue lo que afectó a productores de distintas zonas porque el meteoro generalmente genera incendios de malezas y pastizales y esta vez no fue la excepción.



La peor parte se la llevaron fincas y chacras en la zona del Médano de Oro, donde los productores estimaron que resultaron dañadas por el fuego unas 1.500 hectáreas. El siniestro también quemó casas, corrales y alambrados de las fincas, pero hasta ayer no había una estimación económica de los daños. En el caso de las ráfagas de viento también afectaron invernaderos en Pocito porque el fenómeno daña las estructuras de nylon y más si tienen algunos años, porque el sol las reseca. En esta época ya están con los preparativos de plantines de tomate y pimiento que, si quedan expuestos a las heladas, se pierden.



Juan Manuel Gioja, director de Riego y Contingencias Climáticas, dijo que hasta anoche no habían recibido denuncias formales por el Zonda, pero sí el comentario de algunos productores. Aún cuando no hay cobertura por este fenómeno, el organismo puede constatar los daños producidos en los cultivos.



El mayor riesgo en esta época del año es para las productos hortícolas, según dijo Arturo Pechuán, especialista del INTA en estos cultivos porque, en el caso de las plantas de acelga, lechuga y espinaca, por ejemplo, afectan su desarrollo. Eso sólo se evita con riegos preventivos, pero justamente en esta época no hay agua para las chacras por la monda de canales que todos los años dispone el Departamento de Hidráulica.

El consuelo para los productores es que el Zonda está asociado a nevadas en la cordillera.

El humo producido por los incendios y la polvareda del fenómeno dificultaron las tareas de apagar los numerosos focos de fuego.

Juan Carlos Giménez, de la Sociedad de Chacareros Temporarios, habló de la preocupación de los productores por la posibilidad de que continúen este tipo de fenómenos. Pero no tenía datos de cantidad de cultivos afectados.



En el caso de los viñedos, el Zonda no los afecta en esta época porque las vides están en etapa de receso invernal o dormición, según explicó Rodrigo Espíndola, otro especialista en estos temas del INTA. Justamente esta es la época de la poda y atada, aprovechando el estado de las plantas.



Un cultivo que sí puede resultar afectado es el olivo, advirtió Pechuán, porque las fuertes ráfagas pueden romper ramas de las plantas. Pero los posibles daños recién se verán con el correr de los días.



Ariel Lucero, secretario de Agricultura y Ganadería, analizó que este tipo de fenómenos produce marchitez transitoria en los cultivos, por ejemplo de las chacras, pero que si continúan por largos períodos hasta las plantas se pueden perder. Incluso, al elevarse la temperatura, puede acelerar la floración en los frutales, y si después siguen las heladas hay pérdidas en la producción.

Las fincas abandonadas y llenas de malezas son lugares propicios para los incendios.

Denuncias

Cualquier productor afectado por un siniestro puede realizar la denuncia en la Dirección de Riego y Contingencias Climáticas, que funciona de 7,30 a 13,30 en Agustín Gnecco 350 Sur.