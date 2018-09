El hierro, uno de los básicos de la construcción, es uno de los insumos que más se encareció tras la escalada del dólar.

La postal en las ferreterías y corralones sanjuaninos se repite en diferentes puntos de la provincia: empleados de brazos cruzados esperando que entre algún cliente, otros ocupados en ordenar estanterías ahora que el movimiento bajó tanto. Según la Cámara de Ferreteros, la caída de ventas es del 5% en sólo dos semanas. Es que luego de la última gran devaluación, el jueves 30 de agosto, y hasta ayer, los precios de los materiales de la construcción se fueron por las nubes, aumentaron un promedio de 30 por ciento en sólo trece días, una suba que en los mismos comercios califican de exorbitante. Hoy con 500 pesos se pueden comprar apenas dos bolsas de cemento, y una simple varilla de hierro de 8 pulgadas trepa hasta los 242 pesos, mientras que una de 6 pulgadas, necesaria para hacer los estribos de una construcción, cuesta 136 pesos. Además del hierro, otros artículos como pegamentos también muestran una suba importante del 18 al 20%.



El costo del metro cuadrado que mide la Universidad de San Juan subió este mes a 26.835 pesos (ver Construir...), y el valor aún no muestra todo el impacto de la última devaluación.



Ante los nuevos precios de los insumos para construir se retrajo la venta, especialmente la de pequeñas construcciones privadas donde se nota el desfasaje de los ingresos de las familias con el costo de construir.



En las ferreterías explicaron que en lo que va del mes ha desaparecido la compra de privados, y que sólo acuden aquellos que están con obra avanzada o por terminar, buscando acopiar lo más que puedan ante el temor que sigan los incrementos. Lo único que muestra cierto movimiento son las obras públicas de municipios o de la provincia. ""¿Cómo está la venta? Mire, está vacío", expresó ayer la encargada de una tradicional ferretería en Capital, quien atribuyó al incremento de precios de la situación. ""Es lógico, hay que animarse a construir ahora. Hay días que hemos cambiado la lista dos veces", agregó.



Sebastián Ramos, desde Ferretería Valerio, contó que ayer recibió un pedido de cemento con un 7% más de aumento de precio, el segundo con diferencia de días. Señaló que insumos como los discos de corte primero subieron 8% y luego un 25%. ""Se nota un parate en San Juan. Las empresas más grandes andan ahora a ritmo más lento", dijo. Agregó que sufrieron unos días en que las fábricas no entregaron mercadería pero eso se solucionó cuando ajustaron los precios. ""Hasta los viajantes me dicen que está muy pesada la venta", confió.



Desde la Cámara de Ferreteros, Guillermo Cabrera aseguró que se nota una caída de ventas ""mayor a lo que imaginamos", del 5% en 13 días. El dirigente dijo que el escenario se complicó ""mucho" porque los precios han subido bastante, y que llamó la atención el hierro que muestra subas muy fuertes en poco tiempo. ""Los clientes protestan por los precios pero terminan comprando porque no pueden dejar la obra, que son los que están a la mitad de camino o por terminar. Entonces hacen un esfuerzo y siguen comprando, a lo mejor van más lento pero no se cae al todo; salvo los que recién comienzan, esos se frenan", aseguró.



Construir, cada vez más inalcanzable

En septiembre el costo del metro cuadrado subió a 26.835 pesos en San Juan, según el Centro de Investigación de la Construcción Tradicional (Circot). El aumento, del 7,76% respecto a agosto, es el intermensual más alto en lo que va de año.



Comparado con septiembre del año pasado, el incremento trepa al 34,35% (ver infografía); según los datos del organismo que funciona en la Facultad de Ingeniería.