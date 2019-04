A partir de ayer, los monotributistas con domicilio fiscal en la provincia de San Juan podrán cumplir en un solo pago con el Monotributo, el impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Dirección de Rentas de San Juan, y las tasas municipales de los municipios de esa provincia que adhieran al régimen, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El nuevo sistema alcanza a 43.095 monotributistas registrados en San Juan. ‘’De este modo, los ciudadanos sanjuaninos podrán abonar sus obligaciones impositivas una sola vez al mes, desde un único sitio y de forma simple y rápida’’, explicó la AFIP. Esta novedad había sido anunciada por el titular de la Dirección General de Rentas, Adrián Villegas, en diciembre pasado. Es que el Gobierno provincial decidió sumarse al ‘Padrón Federal de contribuyentes‘ que facilitará los trámites de altas, bajas y cambios en una gran base de datos, el Registro Único Tributario (RUT), que se hará través del sitio web de AFIP con clave fiscal.

La nueva facilidad alcanza a 43.095 monotributistas registrados en la provincia.

Con este esquema, cuando el contribuyente con domicilio fiscal en San Juan vaya a pagar la cuota del monotributo a la AFIP le vendrá incluido un monto fijo correspondiente al impuesto provincial de Ingresos Brutos. Es cierto que por un lado significará una ventaja para el contribuyente cumplidor, que dejará de estar obligado a presentar cada mes declaraciones juradas, y también será excluido del Sistema de Acreditaciones Bancarias (Sircreb) y de otras retenciones o percepciones. Pero lo que persigue el gobierno local es además combatir la evasión. Hasta ahora algunos monotributistas cumplen con a obligación a la AFIP pero no con Ingresos Brutos. Desde este mes, con el cruce de datos con la base de AFIP, quedaran a la vista aquellos que no se han registrado en la provincia y serán datos de alta ‘de oficio‘. Es decir, instantáneamente a todos los monotributistas con domicilio fiscal en San Juan les vendrá la cuota del impuesto provincial incluida. Villegas informó en su momento que hay un número aún no determinado que incumple el pago de Ingresos Brutos.



El titular de la DGR calculó que al poner en marcha el monotributo unificado y paguen todos, la provincia de San Juan va recaudar un 3 por ciento del total de recursos provinciales presupuestados para el 2019 (unos $8.000 millones), es decir, unos 280 millones de pesos.



Por su lado AFIP informó que los monotributistas sanjuaninos solo deberán reimprimir sus credenciales desde el portal de Monotributo (https://monotributo.afip.gob .ar/) y también podrán efectuar sus pagos desde la aplicación Mi Monotributo para celulares.



El Monotributo unificado ya se aplica con éxito en Córdoba y Mendoza y está previsto que se vayan sumando más provincias este año. ‘’De esta manera, la AFIP continúa trabajando para simplificar y agilizar los trámites de los ciudadanos. A la vez, la medida fortalece la capacidad de control de las provincias que se adhieren a este sistema unificado’’, explicó el organismo.