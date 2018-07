Paso. Con su huella dactilar, el beneficiario o su apoderado pueden cumplir el trámite para que el banco pague el beneficio.

A partir de este mes, los jubilados y pensionados mayores de 75 años que cobran sus haberes en el Banco San Juan deberán dar fe de vida o supervivencia con su huella dactilar a través de la red de cajeros automáticos de la entidad crediticia. Se trata de un trámite sencillo que se debe cumplir todos los meses, incluso en el momento de cobrar el beneficio, pero necesario porque en caso contrario no podrán recibir el pago.



La medida surgió a partir del decreto 648 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que dispuso que la acreditación de la fe de vida para el pago de los beneficios previsionales se debe hacer mediante el uso de herramientas biométricas de identificación por huella dactilar. Por eso, cada entidad establece la periodicidad y la modalidad del trámite, que es obligatorio para que el beneficiario de una jubilación, pensión u otro beneficio previsional cobre el haber.



En el caso del Banco San Juan, en él perciben sus haberes alrededor del 70% de los jubilados, viene trabajando desde hace tiempo en la adecuación de su red de cajeros automáticos para incorporar dispositivos de identificación biométrica, que no es otra cosa que un lector de la huella dactilar. Y a partir de este mes dispuso que, para percibir el pago, cada persona debe concurrir a alguno de los más de 60 cajeros automáticos de la entidad. Y con sólo poner el pulgar o el índice derecho o izquierdo estará cumplida la exigencia. En el caso de que el beneficiario tenga algún impedimento y no puede trasladarse, lo podrá hacer su apoderado.



Como un beneficio extra, incluso el banco ha implementado un sistema en el que, sin necesidad de su tarjeta y sólo con su huella dactilar, el jubilado puede realizar una extracción de hasta 10.000 pesos.



Para difundir el cambio en el sistema de pago, la Dirección de Asesoramiento Previsional y el Banco San Juan harán una campaña de capacitación para que jubilados y pensionados se saquen cualquier duda para cumplir el trámite.



La decisión fue tomada en una reunión en la casa matriz del banco, en la que participaron, por parte del Ministerio de Gobierno, el director de Asesoramiento Previsional, Néstor Raúl Romero, y en representación de la entidad bancaria, el gerente comercial, Marcelo Zunino, y el gerente de Sucursales, José García.



El Banco San Juan, junto con la Red Link, instaló en toda la provincia cajeros automáticos que funcionan a partir del reconocimiento de huellas dactilares. Así, por ejemplo, hay dispositivos en los municipios de Chimbas, 25 de Mayo, Ullum, Zonda, Santa Lucía, San Martín, como así también en las sucursales de Caucete, Jáchal, Albardón, Pocito, Rawson, Buenos Aires, Hiper Libertad, Centro Cívico, Centro de Pagos Las Heras y en las agencias de Rodeo (Iglesia) y de Valle Fértil.



El Banco San Juan no ha sido el único en adoptar esta modalidad, sino todas las entidades que abonan beneficios previsionales.



La operación

Huella dactilar

El primer paso en el cajero automático habilitado consiste en seleccionar la opción Anses. Luego hay que ingresar el número del DNI y luego la opción "Continuar". A continuación hay que apoyar el pulgar o índice de cualquier mano en el lector y presionar "Fe de Vida". Por último se debe retirar el ticket que le servirá al beneficiario como comprobante.

Sin pago

Si no se cumple el trámite en el plazo establecido, esto es dentro del mes e incluso el mismo día del pago, el beneficiario no percibirá el haber y recién demostrada la supervivencia se reactivará automáticamente el pago. Incluso el Banco San Juan ha implementado que el jubilado puede retirar sólo con su huella dactilar hasta 10.000 pesos.

Impedimento

En este caso en el que el beneficiario, por algún impedimento, no pueda realizar el trámite, lo deberá llevar adelante el apoderado. Para tal fin, el titular debe constituir un apoderado mediante una gestión que se realiza en dependencia de Anses, a través del formulario PS6.4. Completada la gestión, será tarea del apoderado dar la fe de vida del titular ante la entidad bancaria.

Mayores

Por ahora, el dispositivo de identificación biométrica con el uso de la huella dactilar es sólo para los jubilados y pensionados mayores de 75 años, que deberán realizar el trámite de la fe de vida para el cobro de sus haberes sin necesidad de acreditarlo ante un puesto de Anses. Para el resto de los beneficiarios por ahora no se ha dispuesto esta modalidad.