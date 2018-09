Expectativa. En las farmacias esperan que si se frena la suba del dólar los precios de los remedios tenderán a estabilizarse.

La suba del dólar y el impacto de la devaluación en la economía han ocasionado que también el sector farmacéutico haya sufrido los efectos de los cambios. A tal punto que en la última semana se han incrementado los valores de los medicamentos entre un 5 y hasta un 10%. En el sector lo atribuyen a que en la elaboración de los remedios hay componentes importados, como las monodrogas y los distintos tipos de envases que se utilizan en la actividad.



El incremento es considerable tomando en cuenta que durante su visita a la provincia el jueves pasado, el presidente de la Federación de Cámaras de Farmacia de la Argentina (Faca), Miguel Lombardo, había expresado que en los primeros 8 meses del año los remedios habían subido hasta un 39%.



En la actividad aclaran que el abastecimiento es normal y que no hay ningún tipo de medicamentos en falta y que esperan que si la divisa norteamericana frena su escalada ascendente, los precios tenderán a normalizarse.



Mauricio Caif, secretario de la Asociación de Propietarios de Farmacias, dijo que desde el viernes pasado los laboratorios empezaron a sacar listas de precios nuevas casi en forma diaria, y que hasta ayer los incrementos alcanzaban hasta el 10%. "Las farmacias no somos formadoras de precios, los laboratorios fijan las políticas de incrementos y las comunican a las droguerías, que son nuestros proveedores".



Si bien en algún momento las droguerías restringieron los envíos, para evitar que haya sobrestock en algunos comercios, en ningún momento ha llegado a faltar ningún remedio. "El abastecimiento es normal", dijo el dirigente.



El sistema de precios está informatizado en todas las farmacias, que están conectadas online, de modo que los incrementos se aplican a todas por igual y no hay variaciones de valores de una misma marca de remedios entre un comercio y otro.

Un aumento mayor

Perfumería

En el sector de perfumería y cosmética el incremento del valor de los productos en la última semana fue de entre el 15 al 20%. Es porque los insumos importados tienen un mayor peso en la fabricación de los envases.