Atraídos por los mejores precios para veranear en las playas del Pacífico e ir de compras a los shoppings chilenos, sumado a las mejoras edilicias realizadas para ampliar la atención en la aduana argentina que este año permitieron agilizar significativamente el tránsito, fueron los factores que le imprimieron un nuevo récord de flujo turístico al paso de Agua Negra que conecta San Juan con Coquimbo. Durante la primera quincena de enero usaron esa ruta para ir y venir de Chile un total de 26.984 personas, más del doble que en igual periodo del año pasado, que hasta ahora había sido el más alto.



El crecimiento del 103 % en la cantidad de turistas que usaron el paso a Chile convierte a la primera quincena en la mejor de los eneros de la década, según las cifras oficiales (ver infografía). No obstante, las cifras pueden ser superadas esta segunda quincena dado que las autoridades del municipio de Coquimbo se mostraron “muy optimistas” por las reservas y piensan que se superará el 85% de las dos semanas anteriores (ver página 3).



En la ciudad de San Juan se ha generalizado el comentario de que ‘no hay nadie en la calle porque todos están en Chile’ y al parecer las cifras oficiales indican que efectivamente una buena parte eligió la Cuarta Región para veranear: según datos de la Secretaría de Relaciones Institucionales y la aduana local, durante las dos primeras semanas de enero la mayor cantidad de personas que transitaron por el paso fueron sanjuaninos.



‘’El 80 por ciento de los que cruzaron a Chile son sanjuaninos, y el resto son mendocinos, cordobeses y santafesinos, que son los que más utilizan esta ruta’’, dijo la titular de Relaciones Institucionales, Elena Peletier. ‘’Este año se ha más que duplicado la cantidad de personas y de autos, más o menos un 80 por ciento son los que van al país vecino y un 20 por ciento los que ingresan por esa ruta’’, agregó la funcionaria.



Según los datos oficiales, este año cruzaron a Chile en la primera quincena 17.957 personas, un 118% más que los 8,252 del 2016. Las autoridades dicen que esta explosión de turistas al país vecino se debe a que está más barato y también a que se invirtió en ampliar la infraestructura del resguardo aduanero Las Flores, de lo contrario no se habría podido atender la gran demanda de este año.



Juan Carlos Benitez, el jefe de la Aduana local, explicó que las playas del Pacifico son siempre un imán para el sanjuanino para ir a veranear porque ‘están a mitad de camino que si uno tuviera que ir a las playas del Atlántico’’, pero opinó que el crecimiento de la demanda este año en particular ‘tiene que ver en primer lugar por una cuestión económica’.



‘’Está el entusiasmo, la ilusión de la gente de ir a comprar productos más económicos que aquí. Pero creo que en un principio están más baratos, sobre todo la electrónica, pero cuando paga todo lo que tiene que pagar en concepto de tributos al regresar, no es tan barato, y además allá pagan de contado. Pero bueno, el entusiasmo está’, dijo Benitez.



No obstante sostuvo que todo ese interés de la gente por cruzar a Chile no hubiera podido concretarse de no ser por la inversión de alrededor de 2 millones de pesos realizada este año por el Gobierno provincial.



En efecto, de contar en los años anteriores con un solo carril de ida y vuelta, ahora hay cuatro vías pavimentadas, dos de ida y dos de vuelta. Además se agregó un módulo-oficina donde funciona Aduana junto a Migraciones y otro módulo destinada sanitarios femenino. Todo fue acompañado con iluminación nueva.



‘’Convengamos que el Gobierno desde hace muchos años viene haciendo una gestión muy importante, con el fin de instalar este paso y hacerlo más transitable y confiable. Este año la inversión que se ha hecho es muy importante, si no se hubiese hecho, nosotros no podríamos atender la cantidad de gente que estamos atendiendo’’, sostuvo el funcionario aduanero.

Colocarán carpas en la zona aduanera

En el transcurso de la semana se instalarán carpas estructurales, estilo gazebos, para brindar sombra en la zona del resguardo aduanero de Las Flores para mejorar las condiciones de trabajo tanto del personal aduanero como de los turistas que tienen entre 1 y 2 horas de espera para realizar los trámites exigidos para cruzar la frontera.



Según anticipó Benitez, el gobierno provincial decidió ayer realizar esta inversión y en la misma jornada ya fueron contratadas dos carpas -una de 25 metros por 8, y otra de 20 por 5 metros- las cuales se estima que entre mañana y pasado ya estarán colocadas en la zona.



‘Por ahora debemos solucionar lo inmediato, mientras en la aduana seguimos trabajando en el diseño de un tinglado de 300 metros cuadrados, un cerramiento definitivo para las cabinas para la próxima temporada‘, agregó el titular de Aduana.

Sanjuaninos pueden superar las reservas



Durante la primera quincena de enero el nivel de ocupación en los diferentes alojamientos de La Serena alcanzó el 85%, impulsado por la visita de los sanjuaninos; y para la segunda mitad del mes, se espera superar esa cifra, según informaron ayer desde la oficina de Turismo de la municipalidad de Coquimbo.



‘’Para la segunda quincena los operadores turísticos hablan de 70% de reserva confirmada, pero las expectativas, de acuerdo a lo sucedido en la primera mitad de enero, que llegaron muchos sin reserva previa, es superar ampliamente ese porcentaje.



Se calcula que se va a superar ampliamente el 85%’’, informaron a DIARIO DE CUYO. Además de disfrutar del clima y de las playas, agregaron que en Coquimbo se pueden observar decenas de turistas argentinos recorriendo los malls, comparando precios y comprando. Entre los productos que les resultan más convenientes destacan la ropa y calzado deportivo y la electrónica.

FUROR POR ÚTILES Y ROPA ESCOLAR



‘’Efectivamente todo está desbordado, levantás una piedra y salen 5 sanjuaninos acá’’, fue la frase con que graficaron ayer la presencia de turistas locales en Coquimbo.



Dijeron que en líneas generales, ‘los serenenses están muy contentos’ porque hay más vida en la ciudad, se ve mucho movimiento, al comercio le está yendo muy bien y a los empresarios hoteleros también.



Pero también esta invasión turística ha provocado inconvenientes, principalmente en la congestión vehicular y las colas en los supermercados. Pero lo que ha provocado últimamente la queja de los serenenses es que en las góndolas y comercios chilenos se están quedando sin productos escolares.



Los turistas arrasaron con esa mercadería y cuando la población local va a comprar ‘no hay nada’, se lamentan los residentes. ‘’Pero en líneas generales están contentes porque hay mucho turista. El año pasado se habían superado las expectativas, hacia 5 años que no veía tanta gente; pero ese año literalmente es increíble la cantidad de gente que hay’, dijeron en Turismo.