El Ministerio de Economía será la "autoridad de aplicación", con permisos para negociar épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos en la renegociación de la deuda.

Así lo indican los fundamentos de la ley para la "restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa" que fue enviado al Congreso.

La legislación busca darle luz verde a la cartera encabezada por Martín Guzmán para "emitir nuevos títulos públicos a efectos de modificar el perfil de vencimientos de intereses y amortizaciones de capital". El objetivo es "restaurar la sostenibilidad de la deuda pública".

La ley también permitirá que Guzmán pueda "designar instituciones y/o asesores financieros para que actúen como coordinadores en la reestructuración". Se trata de algo usual en la materia. Del mismo modo, está facultado para elegir agentes colocadores de operaciones de crédito público, o la "administración de pasivos y/o emisión de nuevos títulos".

La deuda soberana supera los US$ 310.000 millones. De ese total, se estima que cerca de US$ 195.000 millones están en manos de acreedores privados (más de US$ 120.000 millones) y el resto es para organismos multilaterales, encabezados por el FMI. Hay US$ 115.000 millones de deuda que los posee el mismo sector público.