En el marco de la cumbre de negocios que comienza esta noche con un concierto de gala en el Teatro del Bicentenario, como parte del llamado "Foro de Líderes Empresariales Cuyo del B-20", el gobernador Sergio Uñac mantendrá mañana, pasado el mediodía en el Centro Cívico, un encuentro privado con los referentes más poderosos del sector empresario del país, a los que se conoce como el Grupo de los Seis. Se trata de Miguel Acevedo (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Hernán Vázquez (Volkswagen Argentina), a los que se sumará Eduardo Eurnekian (Cámara Argentina de Comercio y Servicios). También estará invitado el titular de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky.



Según fuentes oficiales, el grupo de los empresarios pidió especialmente mantener un encuentro con el mandatario sanjuanino para analizar la actual coyuntura económica por la que atraviesa el país, teniendo en cuenta que Uñac es uno de los referentes del peronismo a nivel nacional, la principal fuerza de oposición, y que, a pesar de los vaivenes del país, exhibe una provincia ordenada, que paga sus salarios al día y que no presenta conflictos sociales.



Además de los referentes de la actividad económica del país, para el encuentro del B-20 también se espera la presencia de los ministros nacionales, como los titulares de Producción, Guillermo Cabrera, y de Interior, Rogelio Frigerio. Y no se descarta la visita de gobernadores de la región, según anticipó el referente de los industriales en San Juan, Goransky.



Las exposiciones en el marco del B-20 comenzarán mañana, a partir de las 10. Tras la apertura de Goransky y del ministro de Hacienda local, Roberto Gattoni, continuarán las charlas de los empresarios: Daniel Funes de Rioja, Chair del B-20 Argentina; Miguel Acevedo, titular de la UISJ, Gustavo Weiss, de la CAC, Javier Bolzico, titular de Adeba, Eduardo Eurnekian, vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Luego, de 12 a 13, será el turno de Inés Berton, presidente y fundadora de Tealospohy y Chair del grupo "Desarrollo Pyme"; Fernando Lago, director Ejecutivo de la Cámara de la Construcción y Co-Chair del grupo "Financiamiento del Crecimiento y la Infraestructura"; Alberto Arizu, presidente de Wines of Argentina y Co-Chair del grupo "Sistema Alimentario Sostenible" y Hernán Vázquez, presidente de Volkswagen Argentina y Co-Chair del grupo "Economía Digital e Industria 4.0". A las 14 continuará Jorge Mandelbaum, presidente de CIPPEC; Bernardo Larrain Matte, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile; Ricardo Martínez, titular del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras y José Chediack, titular del Grupo Phronesis.



"El Foro de Líderes Empresariales de Cuyo será una oportunidad de poner a San Juan en la vidriera nacional", dijo Goransky.

>> LOS REFERENTES DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

MIGUEL ACEVEDO UIA



El líder de la entidad que agrupa a los industriales será el encargado de abrir el diálogo en el panel "Los desafíos de las agendas empresariales sectoriales regionales". Es uno de los pesos pesados de la industria aceitera argentina, a cargo de la Aceitera General Deheza.

GUSTAVO WEISS Cámara Construcción



Weiss es ingeniero en Telecomunicaciones y nació en la ciudad de La Plata en 1952. Es presidente de Eleprint SA. Participa en la entidad desde 1980, y durante 2010 presidió el comité académico de la 59º y 60º Convención de la Cámara del sector.

DANIEL PELEGRINA SRA



Es un ingeniero agrónomo mendocino de 55 años y desde 1991 integra la SRA, entidad en la cual participó en varios comités y foros del ámbito oficial y privado en representación de la SRA. Reemplazó a Luis Etchevehere cuando asumió en Agroindustria.

ADELMO GABBI Bolsa de Comercio



Lleva cuatro mandatos al frente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Según contó en una entrevista, empezó a estudiar Ciencias Económicas, pero no terminó la carrera. Participará en el panel sobre los Desafíos de las agendas empresariales sectoriales regionales.

JAVIER BOLZICO Adeba



Fue superintendente de Entidades Financieras y director del Banco Central en la gestión de Pedro Pou. Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Ahora le toca liderar la Asociación de Bancos Argentinos.

HERNÁN VÁZQUEZ VW



Era vicepresidente de Ventas y Marketing de Volkswagen en el país, hasta que el año pasado asumió como presidente de la automotriz alemana. Había ingresado a la empresa en 1987 y ocupó diversos cargos. Fue director del área de Vehículos Comerciales en España.

EDUARDO EURNEKIAN Cámara de Comercio



Es uno de los hombres más ricos del país, tiene experiencia empresaria en diferente rubros, desde la concesión de aeropuertos hasta el manejo de medios de comunicación, pasando por cerveza y locales de Duty Free de varios aeropuertos.

>> Charla sobre liderazgo

En el marco de lo que se denomina "Emprezar", un espacio para empresarios, emprendedores y profesionales de San Juan que busca aunar esfuerzos para lograr fines comunes, organizado por el ala joven de la Unión Industrial, tendrá lugar esta tarde una nueva actividad. A partir de las 18,30, en el salón auditorio del Teatro del Bicentenario, habrá una exposición de una gran referente femenina en materia de liderazgo. Se trata de la comunicadora social y empresaria Isela Costantini, de vasta trayectoria en grandes empresas de América.



Comenzó su carrera en General Motors de Brasil y fue la primera mujer en ser directora ejecutiva en Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, con el gobierno de Macri, fue designada como presidenta de Aerolíneas Argentinas, cargo que ejerció hasta diciembre de 2016. En su visita presentará su nuevo libro "Un líder en vos", donde expone la importancia de que los jóvenes sean quienes deben asumir el liderazgo.