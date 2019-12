Este año los sanjuaninos tomaron la misma proporción de créditos que en el 2018, y no se incrementó la mora, a pesar de la crisis económica, según surgió de un sondeo realizado en cinco entidades que otorgan préstamos al sector privado y público. El hecho de que la conducta de la gente se mantiene se debe al endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito, fundamentalmente el salto enorme que tuvieron las tasas de interés en las casas de préstamos, que "acobardaron" los pedidos de dinero. También talló que muchos ya venían muy comprometidos con sus sueldos desde antes, no pudieron sacarse las deudas de encima o lo hicieron en menor medida de lo deseado y por ende, no pudieron tomar más crédito, en un contexto de tasas de interés por las nubes y caída del poder adquisitivo de los salarios. Lamentablemente no se tienen datos actuales del endeudamiento y morosidad en los bancos, lo que hubiera sido un factor relevante para ver la dimensión de la provincia (ver Los últimos datos...). El sondeo se realizó en cuatro financieras locales que accedieron a revelar datos con la condición de no identificarlas comercialmente al no haber sido autorizadas por sus casas matrices. También se consultó en la Caja de Acción Social que otorga préstamos a agentes públicos. Todos coincidieron en que el endeudamiento familiar fue similar al año pasado, en cantidad de operaciones, porque la gente "pensó más a la hora de sacar un préstamo", explicaron. Añaden que han notado que el sanjuanino es más cauto a la hora de tomar préstamos, y que ya no toma el monto para el que resulta calificado según sus ingresos, sino por la cuota que puede pagar mensualmente. "Hoy si alguien tiene posibilidad de acceder a 150 mil pesos, no lo toma. Te dice yo puedo pagar 3.000 pesos por mes y se lleva hasta donde le alcance". explicó un directivo. En otro local coincidieron con esa apreciación: "La gente no está tan impulsiva como años atrás. No ha salido a tarjetear ni a sacar plata", señaló el gerente.

La tasa de interés de un préstamo en la CAS es del 3,35% mensual y en una casa de crédito, del 9,5%.

""Le rinde menos el dinero y hace más cuentas. Ha aprendido la cultura de cuidarse tanto en el crédito, como en la tarjeta, ya no se ven consumos fuertes, sino los básicos de comida o pagar servicios como luz o agua, pero no se ha disparado", explicó otro de los consultados. A su vez, el nivel de morosidad se mantuvo en términos razonables, similar al del 2018, salvo en una financiera donde dijeron que la mora se duplicó. "Es por la crisis, la gente no puede pagar, porque perdió poder adquisitivo y destina los ingresos a la alimentación", dijeron.

PRÉSTAMOS A ESTATALES

Hasta la primera quincena de diciembre la Caja de Acción Social había otorgado 12.749 préstamos a empleados públicos o estatales de organismos provinciales, por un monto de $854.962.207, según informó la titular de la CAS, Claudia López. Pero esperaba que hasta fines de este mes iban a lograr alcanzar la misma cifra del año pasado, es decir, 13.412 préstamos. La suma otorgada este año supera en un 32% al monto erogado en el 2018, pero hay que tener en cuenta que en agosto aumentaron los montos de todas las líneas de préstamos. López dijo que aumentó 60% la toma de fondos para refacción del hogar.



> Los últimos datos de los bancos

En los bancos de Argentina, el endeudamiento alcanza al 51 por ciento de los adultos, es decir, más de la mitad de los argentinos, siendo la tarjeta de crédito el instrumento más utilizado. Además, se duplicó la mora de las familias: el 5,1 por ciento de las carteras presentan irregularidades en el pago de tarjetas y préstamos personales, según el último dato del Banco Central, correspondiente a septiembre de este año. Lamentablemente el informe no discrimina la situación por provincias.

El último dato en ese sentido fue el que publicó la consultora porteña Economía y Regiones, con datos a marzo de 2019. Entonces los préstamos privados habían crecido con más fuerza en la CABA, con un alza del 39%, en tanto que San Juan se ubicó tercera con un aumento del 30%, siguiendo a La Rioja que tuvo un incremento del 36%, en términos interanuales. La única provincia que se contrajo un 1% fue Mendoza. El nivel de endeudamiento en el sistema financiero bancario de San Juan había crecido por encima de la media del país que fue del 26%. En préstamos públicos la provincia creció 6%, mientras que la media del país fue negativa, cayó 3% respecto a marzo de 2018.

San Luis y Santiago del Estero presentaron los mayores incrementos en los préstamos al sector asalariado. San Juan presenta el menor monto de préstamo por trabajador registrado en el sector privado con $67.739.

El nivel de morosidad alcanzó al 3,2% y en San Juan trepó al doble, el 6,1%. La mayor morosidad se dio en Chaco (8,4%) y la menor en Misiones (3,6%)