Un grupo de entidades de viñateros, que integran la Mesa Vitícola, resolvió ayer pedir $20 por el kilo de uvas comunes para vinificar en operaciones de contado y si se pactan en cuotas atar el valor al precio del dólar para no perder terreno frente la inflación. Fue durante una asamblea que tuvo lugar en la intersección de Ruta 20 y calle Zapata (ex Caico) y si bien no participaron del encuentro otras entidades tradicionales del sector adhirieron en líneas generales al planteo. Desde el ámbito bodeguero mantuvieron silencio frente las exigencias.

Los viñateros están preocupados porque cada vez está más cerca el comienzo del grueso de la vendimia, previsto para mediados de febrero, pero todavía no está claro cuánto va a valer el kilo de uva porque los bodegueros no quieren arriesgar un valor todavía. Y como para dar el primer paso y fijar posición, un grupo de productores decidió dar una señal sobre lo que esperan. Es más, anticiparon que a la bodega que salga a pagar menos le van a hacer un escrache en la puerta. Como una muestra, finalizada la asamblea de ayer, realizaron una caravana de vehículos por las principales bodegas formadoras de precios en el mercado. Se trata de Peñaflor (San Martín), ENAV (Chimbas) y Fecovita (Albardón).

Por las uvas comunes, en la cosecha pasada se terminaron pagando $7,50 por kilo de uva, en operaciones pactadas hasta en 8 cuotas, que el productor terminó cobrando en diciembre o enero de este año, sin ningún tipo de actualización. Para este año, los $20 significan un incremento del 167% "para no perder frente a la inflación y que la actividad sea rentable", explicó Pablo Martín, uno de los voceros del encuentro.

La Mesa Vitícola está integrada por la Cámara de Productores Agropecuarios de Pocito, Sociedad de Chacareros Temporarios, Centro de Viñateros de Angaco, Cámara de Productores del Este Sanjuanino, Consorcio de Cooperación y Productores Autoconvocados.

Aunque no participaron de la asamblea, desde la dos entidades más tradicionales en la actividad, la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes, adhirieron, con sus matices, a lo resuelto en el encuentro. Eduardo Garcés, desde la primera de las organizaciones, dijo que piden $23 por kilo de uva y dolarizar los pagos si el valor de la operación se paga en más de 3 cuotas. Y Juan José Ramos, de la otra institución, también coincide con sumar al dólar como referencia para las operaciones financiadas.

Este año los viñateros llegan a la vendimia con muchos problemas, como la falta de agua, la dolarización de los insumos y con la imposibilidad de haber podido realizaron todas las tareas culturales en los parrales por la grave crisis económica.

Por la suma de factores, la cantidad de kilos de uva que se van a cosecha este temporada es motivo de polémica. Es que a la hora de hacer números son cautos. En San Juan, entre los productores, se habla de que se pueden llegar a repetir los números de la cosecha del 2020, que ya fue baja. Las cifras finales indicaron que durante el año pasado hubo una caída en la producción del 22% con respecto al 2019. Los números finales del INV también indicaron que en el país hubo una merma del 17% en uvas (más de 400 millones de kilos), lo que significó una importante baja en litros de vinos y mostos. Habrá que esperar a ver qué pasa este año.

Datos del consumo de vinos en 2020

El año 2020 cerró con un repunte en el consumo de vinos en el mercado interno del 6,5% respecto del 2019, lo que representa 57 millones de litros más que el año anterior. Sin embargo, cabe destacar que en los 12 meses del año pasado se vendieron 943 millones, lo que marcó el volumen más alto de los últimos 5 años, según datos elaborados por el Laboratorio estadístico del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

La caída en el consumo se había acentuado a partir del año 2016, agravándose en el 2018 donde se tocó la menor cifra histórica de 18,7 litros per cápita. Pero durante el 2020 las cosas cambiaron y el consumo per cápita alcanzó los 21 litros.

Durante el 2020 se acentuó la tendencia "tinto centrista", y los tintos crecieron un 9% más que el año anterior, con clara dominancia en el mix de consumo respecto del blanco: 78% tintos y 22% blancos. Los varietales crecieron 16% y los genéricos saltaron casi un 4%.



Reuniones

La de ayer fue la primera asamblea de productores de este año, pero prometen tener nuevos encuentros, dependiendo de la marcha de la cosecha. Si no obtienen respuestas del sector bodeguero, no descartan hacer un encuentro frente a la Casa de Gobierno, según anticiparon los organizadores de la reunión en la ruta a Caucete.

Mínimo

