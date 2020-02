Las tres principales entidades que agrupan a los viñateros sanjuaninos, la Asociación de Viñateros Independientes (AVI), la Federación de Viñateros y la Mesa Vitícola se sumaron al planteo surgido en los últimos días, liderado por Bodegas de Argentina, que propone la intervención de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) ante la disconformidad por el manejo de los recursos que aporta el sector.

Las dos primeras, la AVI y la federación, encabezadas por Juan José Ramos la primera y por Eduardo Garcés la segunda, emitieron un comunicado en el que señalan que "los objetivos que se propusieron están muy lejos de haber sido cumplidos. La entidad además terminó siendo un ámbito muy cerrado y de escasa representación real para nuestro segmento, el que careció durante todo este tiempo de políticas orientadas al cumplimiento justamente del objetivo del PEVI que nos concierne: la integración rentable de los productores a la cadena vitivinícola".

En el caso de la Mesa Vitícola, su representante, Mario Martín, aunque no suscribió el comunicado, si se sumó a las críticas. Sostuvo que "le podemos llamar reordenamiento o una intervención, pero está claro que la Coviar no puede seguir funcionando como hasta ahora". Y después hizo referencia a que no se han cumplido los objetivos para los que fue creado el organismo, que fue la implementación de un plan para lograr la promoción y desarrollo de la actividad vitivinícola.

Otra vez ahora, porque no es la primera vez que entidades vitivinícolas de San Juan y de Mendoza arremeten contra la Coviar, hay una escalada contra la entidad, en la que piden la intervención. En esta oportunidad fue luego de la designación del bodeguero mendocino José Zuccardi como nuevo presidente de la institución, mientras que el sanjuanino Angel Leotta, que era el titular, ahora ocupará la vicepresidencia.

En medio del fuerte enfrentamiento, en el Gobierno sanjuanino, que tiene un representante en el directorio, al igual que el de Mendoza, decidieron mantenerse al margen de la disputa. "Se trata de un problema de privados y ellos deben encontrar la solución", había dicho el lunes el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, y ayer ratificó esa postura.

No es la primera vez que hay cuestionamientos. Ya el año pasado se criticó que el objetivo de Coviar se "desvirtuó", que no se lograron mejoras con el Pevi 2020 y se terminó convirtiendo en una pesada carga fiscal, ya que en el sector bodeguero considera que la contribución que hacen para sostener el organismo, es un "impuesto".

Así como otras entidades se sumaron a las críticas, también otras, como la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, Asociación de Viñateros de Mendoza, Cámara Vitivinícola de San Juan, Cámara de Productores Vitícolas y la Federación de Cámaras Vitícolas de la República Argentina salieron a defender la continuidad de la organización.



Aportes



La Coviar funciona con el aporte del sector industrial, pero lo que es un secreto a voces es que los bodegueros terminan trasladando al viñatero el costo. Por eso es que los productores vitícolas han salido ahora con todo para reclamar sobre el funcionamiento de la entidad, incluso pidiendo su intervención.

Son los litros per cápita que se consumen en la actualidad. El año pasado se consumían 18,86 litros per cápita, según datos del INV.

Consumo

19,63

Las voces interesadas

JUAN JOSÉ RAMOS

Viñateros Independientes

"Al convertirse Coviar en un órgano de representación gremial, algo para lo que nunca fue creado, entidades como las nuestras se han visto siempre desplazadas o relegadas".

EDUARDO GARCÉS

Federación de Viñateros

"La corporación se ha mantenido sin propuestas ni programas que pudieran revertir la actual situación de la vitivinicultura durante los últimos 15 años y por eso queremos un cambio".

PABLO MARTÍN

Mesa Vitícola

"El costo de funcionamiento de la Coviar lo pagamos los viñateros en forma indirecta y por eso otra propuesta es que este año se suspenda el pago porque los números no dan".