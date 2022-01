Los productores vuelven a quejarse este verano por los bañistas en los canales de riego. Dicen que taponan y contaminan el agua al tirar basura.



El taponamiento que hacen los bañistas en forma ilegal en los canales de riego se ha intensificado en los últimos días con la ola de calor, generando gran malestar entre los productores que son los que resultan perjudicados porque no llega agua suficiente para el riego en medio de una crisis hídrica histórica. Los productores dicen que se ha convertido en un "caos" regar porque con frecuencia se producen tapones en los cauces al punto que deben salir a diario a recorrer las zonas para despejar y liberar los lugares por donde debe fluir el agua. La tarea del sector privado se complementa a la que realiza la policía, desde donde indicaron que no dan abasto recorriendo y tratando de hacer desistir a familias enteras que realizan esta práctica. Muchas veces son menores los que realizan la contravención una y otra vez. La situación se produce entre las 12 y las 18 horas, en toda la provincia, y luego los bañistas se van, dejando trancas de árboles, basuras, neumáticos que producen desbordes e impiden que el agua fluya hasta las zonas más alejadas. Este lunes por ejemplo, un viñatero de Pocito contó que tuvo que sacar con una linga y su camioneta un algarrobo entero del ramo ubicado en calle 14 y 21 de Febrero. ""Tenemos muchos problemas y estamos preocupados porque la situación se ha desbordado, la policía no da abasto y hay crisis hídrica.

En calle 14, en Pocito, tiraron un algarrobo entero al canal para hacer una "pileta" y poder bañarse.

No sólo es bañarse, sino que hacen vandalismo, meten caños en las acequias y también contaminan porque se encuentra de todo en los trancones", dijo el viñatero que prefirió no identificarse. Justamente la calle 14, entre Aberastain y Vidart, es una de las zonas predilectas por los bañistas, explicaron los productores. ""Es un problemón", dijo Bruno Perin, presidente de la Junta de Riego de Pocito, quien agregó que la gente obstruye los canales con tapones, se producen desbordes y no llega el agua a las fincas. ""Han tenido que salir los regantes a custodiar la calle y a veces no se les puede decir nada porque son agresivos y hay que esperar que llegue la policía", explicó. Perin admitió que mucha gente no tiene condiciones para refrescarse en su casa y no se le puede impedir que se moje en el canal, pero dijo que el taponamiento y la basura se amontona en sifones y puentes, ""y produce un perjuicio muy grande porque no llega agua a la cola de los canales". El director de Hidráulica, Oscar Coria, dijo que tiene previsto reunirse "a la brevedad con la policía a los efectos de analizar los últimos acontecimientos". Pablo Martín, desde la Mesa Vitivinícola, dijo que el tema de los bañistas siempre se produce, pero que este año se agravó: "Al ser poca el agua, cualquier disminución que haya se nota mucho más". Martín añadió que del tema se ocupan todos los delegados departamentales y la policía por medio de Flagrancia, "pero la gente no respeta absolutamente nada, es un tema bastante grave y que se suma a la deficiencia en las mondas de esta temporada". Eduardo Garcés, desde la Federación de Viñateros y la junta de riego de Chimbas, dijo que llamó varias veces a la policía por ese tema y lo solucionaron, pero indicó que el problema se repite todos los días. ""Creo que la policía debería estar más activa y llevárselos presos", opinó. Pero el subsecretario de Seguridad y Orden Público, Abel Hernandez, admitió que la situación se agravó (ver Más de 150...) y no tiene solución fácil. ""Es un tema complejo" dijo, y explicó que la mayoría de contravenciones es protagonizada por menores, y las leyes impiden ahora llevarlos a la comisaría. El policía debe ir a buscar a los padres para que vengan a buscarlos al lugar del hecho y no se les instruye causa, indicó.

La basura sigue amontonándose en sifones y puentes y causa desbordes en momentos donde hay crisis hídrica.





Más de 150 casos en casi 3 meses

El subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, dijo que desde octubre pasado que se ordenó hacer patrullaje preventivo en canales, a la fecha, llevan más de 150 casos o intervenciones. ""Se ha incrementado muchísimo", dijo y agregó que se trata de menores, familias cuadrillas de cosechadores que ponen palos o ruedas para taponar. Hay casos en lo que no pueden entrar a propiedades privadas, por lo que solicitó que el productor llame al 911 y denuncie. Agregó que sólo se considera delito, y actúa Flagrancia, cuando hay desvíos para favorecer la llegada de agua a otra propiedad, y ahí sí se instruye una causa por uso indebido.