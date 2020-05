El próximo lunes 1 de junio comenzará la libre circulación de los más de mil millones de litros de vino elaborados en la última cosecha, y en el sector viñatero reina el malestar porque la Nación no corrió esa fecha de liberación al mes de agosto como había prometido tanto al sector primario como a los gobiernos provinciales. Dicen que esa medida -que ya no podrá aplicarse este año- habría posibilitado tonificar los precios para los productores. La Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios salió ayer a expresar su queja a través de un comunicado donde indica que la entidad se encuentra "desilusionada por las promesas" incumplidas de las autoridades nacionales.

Apunta contra el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; y contra el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Inojosa; quienes al parecer, habían prometido al sector correr la fecha de liberación del primero de junio al primero de agosto de 2020. Eduardo Garces, presidente de la Federación viñatera, recordó que la promesa fue realizada en un encuentro realizado el 17 de marzo en el despacho del ministro de Agricultura Basterra, al que acudió el gobernador Sergio Uñac con algunos funcionarios, y en la además de Garcés estuvo el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes Juan José Ramos. Desde la Federación insisten que no se encuentra derogado el articulo 9 de la Ley Nacional 22.667, que establece como fecha de liberación al consumo de los vinos nuevos de mesa para las provincias vitivinícolas el 1 de agosto de cada año.

Incluso, el pasado 5 de mayo, ambas entidades viñateras enviaron la propuesta de liberación segmentada que había solicitado Basterra: allí se indicaba el primero de junio liberar bodegas que fraccionan hasta 50.000 litros por mes, el primero de julio liberar bodegas que fraccionan hasta 500.000 litros por mes, y más de 500.000 litros al primero de agosto. Este año se elaboraron 1.060 millones de litros (ver infografia) y Garces dice que cuando salgan a circular desde la semana próxima el precio del vino que actualmente ronda los 14 a 16 pesos, bajará. Eso es porque se juntara con el stock de vinos de la temporada pasada. Ayer al ser consultado, Ramos salió a apoyar la queja. ""Liberar los vinos ahora posterga la mejora de los precios que lentamente se venían recuperando", dijo y agregó que afectará a los viñateros que hicieron vino a maquila, además de que hubo bodegas que compraron la uva con precio a reajustar, según el precio del vino de traslado. Ramos estima que de haber corrido la fecha de liberación, el litro devino podría haber subido a $20, con lo cual calculan que la pérdida de ingresos rondará los $1.000 millones. ""El incumplimiento genera un descreimiento grande en los productores, no así en el gobierno provincial que apoyo mucho al sector", dijo. Opinó que el INV no tomó la medida porque no apoya al 80% de productores sanjuaninos y del Este mendocino.