Para que la salida de vacaciones no sea una pesadilla sino un paseo de descanso con la familia, es bueno ir pensando desde ya en dejar el auto en condiciones para evitar demoras y sorpresas de último momento. Para encarar el viaje con tranquilidad hay que ir calculando que habrá que desembolsar entre un 11,5 a un 35% de aumento con respecto a la temporada pasada, según relevamiento realizado en talleres mecánicos, casas de lubricantes y comercios del rubro automotor. La variación depende de si se trata de una unidad de gama media, como un Palio, o de alta gama, como el Renault Fluence. La cifra es superior a la inflación de los últimos 12 meses que, según el mediciones privadas, ronda el 28%.



El año pasado, la puesta a punto del vehículo se había incrementado con respecto a la temporada anterior entre un 20 a un 25%.



Esta vez, según las fuentes consultadas, lo que más ha subido es la mano de obra y los repuestos que se necesitan para reparar un vehículo, como es el caso de las pastillas de frenos.



Un chequeo básico de un auto para saber si está en condiciones de salir a la ruta incluye la revisión del tren delantero, amortiguadores, pastillas de frenos y el estado de las cubiertas. Además hay que ver cómo está el aceite del vehículo y los filtros de aire, aceite y de combustible. En el caso del líquido refrigerante recomiendan hacer el cambio cada 30.000 kilómetros. Tampoco hay que dejar de lado las luces y las escobillas de los limpiaparabrisas que, en un clima seco como el de San Juan a lo que hay que sumar la acción del sol, se deterioran de un año para otro.



Para un auto de gama media, como un Palio, el cambio de aceite, es decir los 4 litros que lleva en promedio, más los filtros, cuesta unos 1.500 pesos, casi un 35% más caro que en la temporada anterior. En el caso de las cubiertas para un rodado de alta gama, como por ejemplo un Renault Fluence, hay que ir pensando en desembolsar unos 3.300 pesos por cada una. "Las cubiertas es una de las cosas que menos ha variado de precio en el último año, alrededor de un 10%", dijo Marcelo Muñoz, apoderado de Pehuén Neumáticos.



En el caso del cambio de aceite y filtros, los comercios del rubro no cobran por la mano de obra, a excepción de por ejemplo el aceite de la caja. Es el caso de Movil Plus, según dijo Rodolfo Olmedo, donde por ejemplo por cambiar las pastillas de freno cobran 250 pesos en promedio de mano de obra.



Una revisión completa, que incluye el cambio de aceite, renovar los 3 filtros, el de aceite, aire y nafta, el cambio de las pastillas de frenos, la alineación y el balanceo y renovar las 4 cubiertas cuesta para un auto considerado dentro de la gama media, unos 9.490 pesos. Ese mismo servicio tenía el año pasado un costo de 8.510 pesos.



Si, en cambio, se trata de un vehículo considerado dentro la gama media/alta, hay que pensar en 18.540 pesos. Un año atrás, para esta unidad, dejarla lista para salir a la ruta costaba 13.715 pesos.



En lo que sí hubo coincidencia entre los consultados es que como todavía falta para las vacaciones, considerando por ejemplo el receso escolar, no se nota un incremento de movimiento y muchos esperan hasta fin de año para preparar los vehículos.



Diagnóstico



Los talleres mecánicos, en líneas generales, no cobran por revisar el estado general de una movilidad, por ejemplo tren delantero, amortiguadores, condiciones de las cubiertas y el estado de las pastillas de frenos. El compromiso es que si tiene algún desperfecto, el trabajo se haga en el mismo lugar, lo que va a significar una ganancia para el propietario del lugar.

Cambio

10 Son los miles de kilómetros a los que se recomienda cambiar el aceite del vehículo en el caso de aquellos con base semisintética. Es para garantizar, según los expertos, el buen funcionamiento de los rodados.



Tren delantero



Si se trata de reparar el tren delantero y del cambio de los amortiguadores hay que ir pensando en desembolsar unos 2.800 pesos sólo en mano de obra, sin contar el costo de los materiales. Sin haber hecho estos arreglos el vehículo no se puede alinear, aunque tenga las cubiertas en buen estado. Es lo que afirman los mecánicos entendidos en esta materia.

Revisión técnica

Al costo de poner en condiciones el vehículo para vacacionar, hay que sumarle la revisión técnica vehicular (RTO), que ya es obligatoria para todos los vehículos desde octubre pasado. Cuesta unos 900 pesos y la multa por la falta de la misma es de 6.660, por lo que es conveniente realizarla ante el riesgo de resultar con una infracción.



La falta de la revisión se pena con el pago de la multa y con la retención tanto del vehículo como de la licencia de conducir. Para regularizar esta situación el propietario no sólo tiene que pagar la multa, sino también pagar la estadía en el depósito judicial, con lo cual el costo total puede ascender a los 10.000 pesos.



El auto radiado tiene prohibido circular hasta tanto cumpla con ese requisito. Por eso el propietario primero tiene que tramitar en el Juzgado de Faltas que lleve el caso un permiso para poder sacar el auto del depósito judicial. La Policía le entregará su vehículo sólo si tiene este permiso. Además, como el vehículo tiene prohibido circular, sólo puede salir del depósito sobre otro vehículo o remolcado por una grúa.