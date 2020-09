El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, concedió una extensa entrevista en la que defendió el Presupuesto 2021 presentado en el Congreso y dio su visión sobre la economía argentina y las últimas restricciones cambiarias aplicadas por el Banco Central.

"Hubo que tomar medidas que no son simpáticas, que no nos gustan. Son medidas para detener la caída de reservas. No constituyen características estructurales de la economía, son transitorias", sostuvo el ministro sobre el "supercepo".

En este sentido, Guzmán negó que el Gobierno esté pensando en una devaluación para reducir la brecha cambiaria. "Es cierto que la brecha cambiaria es un problema para el funcionamiento de la economía y nos ocupa. Buscamos primero estabilizar la brecha para luego reducirla. Pero no con un shock, no con devaluación", indicó en la extensa entrevista que concedió en Infobae.

"La falta de divisas genera efectos sobre los precios, pero la parte monetaria también tiene que ver, hay muchos pesos en relación a los dólares. Ahí aparece el problema del déficit fiscal. Hemos tenido déficits fiscales persistentes y hemos estado recurriendo estructuralmente al financiamiento monetario", agregó el funcionario.

El ministro descartó un desdoblamiento cambiario y aseguró que "ya se tomó esta decisión" tras discutir las alternativas posibles. "Argentina tiene que recuperar la estabilidad de su propia moneda, del peso. Tenemos que ganarnos la posibilidad de usar la política fiscal como herramienta anticíclica, y que cuando la economía va mal tengamos la posibilidad de tener déficits y poder financiarlos sin depender estructuralmente del financiamiento monetario", sostuvo Guzmán.

Sobre las empresas que han decidido irse del país, el ministro lo atribuyó al contexto de pandemia y aseguró que lo mismo está sucediendo en toda la región. "Hay empresas que en un contexto de pandemia, más allá de la asistencia del Estado, no pueden mantenerse", señaló.

El ministro se mostró optimista con respecto a lo que puede pasar en el 2021 y sostuvo que "será un buen año para la economía argentina". Además, se refirió a la negociación con el FMI y aclaró que "hay un diálogo continuo y apuntamos a tener un programa basado en premisas diferentes de lo que fue el programa anterior".

"Cada política económica que se lleva a cabo se compara contra alternativas en un contexto donde todas son imperfectas y hacemos lo que consideramos lo mejor para proteger a la gente, el trabajo, la producción y las empresas", concluyó Guzmán.