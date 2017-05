Al igual que en la licitación de la ART de los estatales y el seguro para los alumnos de las escuelas, el Ejecutivo decidió ir por la oferta más baja en la compulsa para dar cobertura a todos los vehículos del Ministerio de Salud Pública. La empresa ganadora fue La Caja Seguros que propuso cobrar 53.300 pesos por mes para asegurar a poco más de 200 unidades que tiene la cartera sanitaria. El monto representa un recorte de un 73,3 por ciento sobre lo que el Ejecutivo le pagó al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) en 2016. Así, el ahorro alcanzado en las arcas provinciales llega a 1,7 millones de pesos en el año.

Con el seguro en Salud, es el tercer servicio del Ejecutivo que el IAPSER deja de tener en sus manos.

Una vez más, el Gobierno decidió hacer una licitación de la prestación de un seguro que estaba desde hace años en manos del IAPSER. La empresa entrerriana consiguió dar el servicio gracias a una adjudicación directa realizada por la gestión anterior que también le posibilitó renovaciones automáticas año tras año. Ahora, la gestión de Uñac decidió cambiar el mecanismo y llamó a licitación para que de la competencia entre las empresas salga una oferta económica, por la misma prestación de servicio.



El concurso por el seguro de las movilidades de Salud Pública se realizó en los primeros días de abril y recién el viernes se firmó el decreto adjudicando la cobertura a la nueva empresa. El IAPSER prestaba el servicio desde 2010 y su contrato finalizó el último día de abril. La Caja comenzó a prestar seguro desde ayer con contrato que tiene un plazo de ocho meses, hasta diciembre, con la posibilidad de ser prorrogado hasta por dos años, siempre y cuando el Ministerio así lo decida.



Inicialmente el convenio entre Salud y el IAPSER finalizaba el 31 de diciembre, pero desde la cartera del Ejecutivo decidieron hacer una extensión por fuera del contrato. Fue por cuatro meses hasta el último día de abril, hasta poder terminar de hacer la licitación. El nuevo acuerdo no tuvo un monto acordado por lo que ahora desde Salud Pública le planteará a la firma entrerriana pagarle “un valor de mercado razonable, menor a los 200 mil pesos que se pagó por mes en 2016, atendiendo a que ellos mismos han presentado un valor menor en la licitación”, explicó Guillermo Benelbaz, secretario Administrativo Financiero de Salud (ver recuadro).



En la compulsa se presentaron cinco empresas de las cuales dos de ellas, El Triunfo y Nación Seguros, quedaron descartadas por no cumplir con los requerimientos del pliego de licitación. En competencia quedó el IAPSER, La Segunda Seguros y La Caja. La firma de Entre Ríos hizo una llamativa oferta, cobrar 133.300 pesos por mes, lo que representa un 33,3 por ciento menos de lo que cobró en 2016. La segunda empresa ofertó 96.250 pesos, mientras que la última lo hizo por 53.300 pesos para el mismo periodo, siendo este el valor elegido por las autoridades. El cambio de aseguradora generará un ahorro a las arcas provinciales de 1,7 millones de pesos al año.

Salud le peleará precios al IAPSER



La increíble diferencia de precios que Salud Pública le venía pagando al Instituto Autárquico Provincial de Entre Ríos, sobre lo que la misma firma ofertó en la licitación para dar seguro a la flota de ese ministerio, disparó a que las autoridades de la cartera sanitaria analicen realizar una presentación a la empresa de Entre Ríos, para definir un nuevo monto por el seguro aportado en los cuatro primeros meses del año.



Guillermo Benelbaz, secretario Administrativo Financiero de Salud Pública adelantó que ya están trabajando en la generación de un expediente para comunicarle al IAPSER que los 200 mil pesos por mes que pretenden cobrar no es el valor que corresponde.

El flamante secretario explicó que con la empresa entrerriana firmaron un convenio temporal hasta poder hacer la licitación del servicio, por lo que el seguro por los primeros cuatro meses del año no está abonado. Según aclaró Benelbaz, “con la licitación ocurrió un hecho nuevo, que el IAPSER ofreció un servicio de cobertura por 133.300 pesos por mes, un valor mucho menor a los 200 mil que cobró en el 2016”.



Por eso es que las autoridades de la cartera sanitaria entienden que el precio a pagar por los primeros cuatro meses del año debe ser por lo menos lo ofertado en la licitación. Incluso no descartan que el precio pueda ser aún menor, ya que la provincia recibió una oferta mucho más baja que la ofrecida por el IAPSER. Se trata de la oferta de La Caja Seguro, empresa que resultó ganadora, que propuso cobrar 53.300 pesos por mes, lo que representa una baja del 73,3 por ciento sobre lo que Salud le pagó al IAPSER el año pasado.