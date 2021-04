Para seguir cuidando la salud de empleados y contribuyentes, la Dirección General de Rentas (DGR), a través de su página Web pone a disposición sus trámites bajo las modalidades virtual y no presencial.

Ingresando en www.sanjuandgr.gov.ar encontrará un menú lateral. Allí encontrará distintos trámites que podrá realizar de manera íntegramente virtual y sin demoras, como por ejemplo: Impresión y Pago de Boletas de Impuestos Automotor e Inmobiliario, Planes de Pago, Estado de Cuenta, Obtención de clave CUR provisoria, Obtención de certificados.

También, en la sección "consultas On Line", se encuentra disponible el botón "trámites" para la solicitud de trámites no presenciales. Al hacer click, en la pantalla principal se desplegará un formulario en el que el contribuyente deberá ingresar una serie de datos obligatorios que acrediten su identidad y el trámite a realizar. En el casillero del trámite se desplegará un menú de los trámites que se van habilitando para esta modalidad no presencial, tales como: Compensación de saldos a favor de ISIB Régimen General y Convenio Multilateral, Aplicación de créditos, Descargos de pagos no registrados, Inconsistencia deuda judicial, ABM (Alta / Baja / Modificaciones) Automotor / Inmobiliario, Alta ISIB Régimen General, Modificación de Domicilio Fiscal (ISIB Régimen General), ABM (Alta / Baja / Modificaciones) Tramites de Convenio Multilateral, ABM (Alta / Baja / Modificaciones) Agente De Recaudación ISIB Y Sellos, Descargos Régimen Simplificado

Devolución SIRCREB, Exención Jubilados (Inmobiliario), Exención Discapacitado (Automotores). Una vez enviado el formulario con todos los datos obligatorios agentes del DGR se comunicarán al mail declarado.

La atención al público presencial es de 7,45 a 12,45 y de 14,30 a 19,30 sólo con turno web que obtiene desde la misma página.