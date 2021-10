Tal como vienen pidiendo los regantes a raíz de la crisis hídrica, y ante la falta de agua superficial proveniente del río, se van a poder usar los pozos de agua de los privados para uso común del sector productivo, y que el agua que produzcan sea volcada y engrose el volumen de los canales de riego. A cambio, el Estado dará una compensación que será pactada en acuerdos individuales con los propietarios de los pozos. Puede ser que afronte los costos de la energía, de la reparación o algún otro factor que sea conveniente para las partes. Esta alternativa inédita en San Juan es posible porque fue incorporada en el artículo 6 de la Ley de emergencia Hídrica que será prorrogada mañana en la sesión de ordinaria de Diputados. Nicolas Alvo, secretario legislativo de la Cámara, dijo que el proyecto de ley se acordó en la jornada de Labor Parlamentaria, por la comisión Interbloque; es decir, por todos los que componen la Cámara de Diputados, tanto de la oposición como del oficialismo. El uso de pozos privados fue uno de los varios pedidos (ver Claves... ) de los regantes al gobernador Uñac y ministros y funcionarios del área, el pasado viernes 22 en Casa de Gobierno. Es que para los productores y regantes la cantidad de pozos oficiales y la poca agua que se espera en el río no alcanzarán para salvar la campaña agrícola, así que la mayoría de propuestas giraron sobre el uso de pozos privados.

La ley 1263 L, de Emergencia Hídrica (ver Claves) vence el 26 de noviembre y, a raíz de que la situación hídrica de la provincia no ha cambiado, y los ríos siguen transportando un volumen de agua que debido a las escasas nevadas no superan las medias históricas, se vuelve a renovar por el plazo de un año. Para cumplir con la promesa hecha por el gobierno a los regantes se le agregó un articulo que permite el uso de pozos para extraer agua subterránea. El articulo 6 faculta a la Dirección General del Departamento de Hidráulica, ""a celebrar convenios con titulares de perforaciones susceptibles de utilización de uso común, a los fines de incrementar los volúmenes de agua disponible para la distribución".

Desde Hidráulica explicaron cómo se va a instrumentar el uso de los pozos privados. Por empezar, pese a que el Código de Aguas establece que las autoridades de Hidráulica podrían tomar uso de perforaciones de cualquier tipo, sin acuerdos; la novedad es que se decidió que sea por convenio entre las partes, de forma voluntaria y no obligatoria para el productor. Sí habrá una contraprestación por parte del Estado, pero no será general, sino que surgirá de los acuerdos individuales con cada propietario. Puede ser que el Estado pague la energía cuando se use el pozo para volcar al canal de uso común, como pedían los regantes; pero también puede ser hacerse cargo del costo de arreglar algo del pozo, o colocar una bomba; lo que convengan las partes. Habrá además condicionantes para que el gobierno use un pozo privado, que serán supervisados por el Consejo de Hidráulica: la perforación elegida para el acuerdo debe ser estratégico, por su ubicación o por su tamaño. Por ejemplo, que el pozo en cuestión esté en funcionamiento, que el volumen extraído supere los 30 litros por segundo, y que además, pueda surtir al menos a más de tres regantes. Fundamentalmente se les ha pedido a los presidentes de las Juntas de Riego que los pozos reúnan esas características, pero si aparece algún pozo estratégico, y es necesario colocarle una bomba por ejemplo, el Consejo de Hidráulica lo evaluará, explicaron las fuentes oficiales.

Otros pedidos

Además del uso de los pozos privados, los productores pidieron al gobierno respetar el cronograma de cortas y coeficientes de entrega de agua acordado entre la Dirección de Hidráulica con las juntas de riegos departamentales y utilizar las reservas de agua de los diques Punta Negra y Ullum para riego. También solicitaron generar algún instrumento legal para obtener fondos extra para la realización de obras de infraestructura y así evitar pérdidas de agua desde el dique hasta las fincas, ya sea en compartos, compuertas, derivadores y canales. Además solicitaron que el desvío o robo de agua sea sancionado a través del Sistema de Flagrancia, algo que también será incorporado mañana en la sesión parlamentaria. Será reprimido con prisión de 15 días a un año al que cometa esos delitos.





CLAVES DE LA LEY 1.263

Acuerdos financieros

Autoriza al Ejecutivo a celebrar con la Nación convenios de asistencia financiera para acciones y obras que prevengan daños por la escasez de recursos hídricos en la provincia.

Uso del recurso

Promueve el uso racional del recurso hídrico, incluso del agua subterránea en los diferentes usos para compensar el déficit de agua superficial. Queda a cargo de Hidráulica la distribución.

Obligaciones

Las Juntas de Riego velarán por la correcta distribución del agua y denunciarán lo que atente contra el buen manejo. Los productores deben estar al día con el canon de riego para tomar beneficios.

Compra directa

La Dirección de Hidráulica podrá realizar adquisiciones de insumos, equipamientos, asistencia técnica, obras y servicios bajo el sistema de compra directa o compulsa abreviada.