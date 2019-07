A sala llena: La conferencia se realizó en un salón del hotel Del Bono Park y contó con una gran asistencia de empresarios, presidentes de cámaras, bancarios, contadores y economistas.



El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconián, estuvo ayer en San Juan y realizó un diagnóstico de la situación económica del país, a raíz de los problemas fiscales y cambiarios y las perspectivas frente a las elecciones. En ese sentido aseguró que el macrismo hoy no tiene un programa económico, sino un plan de emergencia, -que denominó "picapiedra" por lo rudimentario y básico-, para intentar llegar "sin derrapar" hasta las elecciones, porque "si hay corrida bancaria perdés la elección".

En una conferencia para empresarios realizada en el marco del Décimo foro económico y financiero, organizado por la Bolsa de Comercio de San Juan, San Juan Bursátil y el Banco San Juan como auspiciante, el economista destacó que el actual es un esquema para tratar de llegar "sin una disrupción cambiaria y financiera" y que no está hecho para reactivar la economía. Advirtió eso sí, que después de las elecciones hará falta un verdadero programa económico, el cual deberá contemplar necesariamente reformas laborales y previsionales, y un acuerdo "disciplinador y flexible a la vez" con el Fondo Monetario Internacional. Para lograrlo, requerirá además del consenso con los gobernadores, la masa crítica parlamentaria y los sindicatos, y un canal negociador con la justicia. "El 10 de diciembre se debe sustituir el plan picapiedra", opinó el economista. Respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional dijo que el volumen del préstamo con el FMI es récord en la historia, por lo que las negociaciones con el organismo "van para largo" y el gobierno que no acompañe va directo a defaultear. Aseguró que hay fondos suficientes para pagar las cuotas del 2019 pero planteó el interrogante de que el país necesite más plata en el 2020/21. En ese caso, de pedir más fondos, será bajo otro tipo de programa que incluirá la exigencia de una reforma estructural. El exfuncionario aseguró que los "mandamientos" del actual plan de emergencia son no malgastar la plata, no emitir pesos y lograr déficit fiscal cero, pero que atravesó algunos obstáculos con el dólar cuando rebotó de 36 a 43 pesos, el riesgo país que llegó a los 770 puntos y la inflación de marzo que tocó casi el 5%. No obstante opinó que la pulseada cambiaria es ganable por lo menos hasta las PASO sin apelar a las reservas. "Los argentinos vienen comprando a razón de 1.000 dólares por mes, frente a los 2.000 de elecciones anteriores", dijo y recordó también que mientras en otros periodos se emitían pesos entre el 30 y 40%, dijo que ahora la emisión es cero. "El circulante en la calle es 50 por ciento inferior y no se compran tantos dólares", señaló. Pronosticó además que dentro de este plan "picapiedra" las tasas de interés seguirán altas, pero la buena es que advierte que la inflación cederá hasta las elecciones. No vislumbra un panorama de reactivación para la industria y el agro: "con el plan picapiedra, las flores no crecen", explicó en su presentación.

Melconián dijo que cualquier acuerdo futuro con el FMI vendrá con reformas

También señaló que en Argentina el dólar no se usa en el circuito económico, sino que se compra para tenerlo en casa, o fuera del país. Melconián también analizó las posibilidades que tiene Mauricio Macri en las PASO, con una gran incertidumbre. Explicó que de un lado de la balanza el Gobierno tiene un balance macroeconómico flojo, y del otro, un acierto en el rumbo a largo plazo, con la inserción del país en el mundo, el G20, la salida del cepo, etc. "Esto deja abierto un enorme desafío respecto a la contienda presidencial 2019, porque hay un tercio que dice que no te voy a votar, un tercio que no quiere al peronismo y un tercio que no le gusta ninguno", graficó. En ese momento de la conferencia explicó tres variables. Una, que nunca un gobierno con este cuadro (sin un brazo económico) ganó una elección. Dos, que nunca una oposición dividida le ganó al oficialismo. Y tres, que es difícil que el populismo pueda ganar una elección. En ese punto el economista no arriesgó a decir si se definirá la elección en octubre sin segunda vuelta, y menos si ganará Macri al final del camino.