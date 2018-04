En medio de la polémica por los incrementos de precios, y mientras en el Gobierno insisten con que la inflación de este año rondará el 15% pautado, el expresidente del Banco Central Carlos Melconian aseguró que ese porcentaje "no existe" y afirmó que rondará "el 20%".

"Se está yendo a ese camino con naturalidad. En cualquier relación con el sector privado hoy, el 15% no existe. Se lo toma con la naturalidad de que no existe, no es para tirarse de los pelos. Y las pautas salariales se las firma con el 15% más algún tipo de corrección", sostuvo.