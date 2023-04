El economista Carlos Melconian, uno de los hombres más escuchados en la city porteña y asesor de los candidatos de Juntos por el Cambio en la materia, se refirió a la posibilidad de dolarizar la economía, idea lanzada por el liberal Javier Milei, y opinó que no es posible.

"La dolarización es como que te inviten a comer fideos con tuco y que no haya fideos, que serían los dólares. Tenés 3 cacerolas de tuco, que son los pasivos del Banco Central, y no hay fideos. No se puede dolarizar, ni siquiera es ideológico", dijo Melconian descartando las ideas de Milei.

Por otro lado, en una extensa entrevista con el periodista Tomás Rebord, defendió la necesidad de una reforma laboral. "Hay ocho millones de informales y seis millones de personas en el sector privado registrado. Desde el 2007 se crearon 0 puestos de trabajo registrados. Ahí tenemos un quilombo, arreglémoslo como corresponde. Hay que empezar a buscar formatos en una nueva relación laboral", sostuvo.

Quien fue titular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, también se refirió al período de gobierno del expresidente: "En 2015 se estilaba que vos tenías que ser muy austero y muy shock en lo fiscal y laxo en lo monetario. Tenías que cortar el déficit fiscal pero lubricar con política monetaria para aliviar y bajar la tasa de interés. Se hizo lo contrario, se fue laxo en lo fiscal financiado con deuda externa y muy ortodoxo con lo monetario, con lo que terminás de matar la economía".

Melconian también dio algunos pocos detalles de la reunión que mantuvo meses atrás con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un encuentro que atrajo gran atención por el crossover de espacios políticos. Fueron 3 horas que el economista calificó como una charla “muy sana”. “Hablamos un largo rato de actualidad y futuro”, contó.