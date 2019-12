El oficialismo de Cambia Mendoza y el PJ acordaron la modificación a la Ley de Minería 7.722 que habilitará el desarrollo de la extracción a gran escala en la vecina provincia, cuyo proyecto será tratado mañana en una sesión especial.

La iniciativa que busca habilitar los proyectos metalíferos podría ser aprobada de manera exprés, lo que generó críticas de los sectores ambientalistas y de los legisladores que se oponen.

Protesta en Mendoza por la inminente aprobación del proyecto de Ley.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Mario Hernández, se refirió al proyecto que tanta polémica despierta y de qué manera podría afectar el desarrollo económico y social de la región.

Sus conceptos más importantes:

1- "No conozco el proyecto que se ha presentado, no lo he visto, no sé qué implica ese cambio, pero es evidente que las provincias que le cerraron la puerta a la minería están tomando nota de lo que pasa en San Juan en términos de equilibrio fiscal, desarrollo de proveedores, empleo privado, todos los factores positivos que articulan para que la minería sea un verdadero factor de desarrollo".

2- "Creo que tantos años de propaganda antiminera, tantos mitos, no son fáciles de superar. Lo que la minería tiene que hacer en la ciudad de Mendoza es iniciar una campaña informativa con un fuerte mensaje social".

3- "La minería genera trabajo en blanco, formal, con buen nivel salarial. Probablemente el efecto más negativo que ha tenido la visión del sector productivo de Mendoza es que ha visto un competidor laboral muy fuerte".

4- "Mendoza tiene una gran participación actual de proveedores mineros, muchos de los cuales les dan sus servicios en San Juan. Estos pequeños detalles hacen que la gente vaya conociendo la minería, desde la participación, desde adentro".

5- "Obviamente los incidentes ambientales que hubo fueron usados a modo de bandera por estas organizaciones para marcar por ahí lo que significa el riesgo ambiental. Hay que trabajar mucho en eso".

6- "Hay que considerar si las empresas que hacen inversión en minería van a confiar en que va a tener cierto soporte social. Hay que hacer un trabajo institucional muy fuerte desde las cámaras, los colegios profesionales".

7- "Cuando uno compara, hay una ventaja de 20 años de San Juan que tiene proyectos factibilizados. Para que Mendoza tenga un proyecto de ese tipo necesita también ese tiempo. Diez años por lo menos. Mendoza tiene algunos proyectos tiene algunos proyectos como el de Yamana, San Jorge".