Mientras el volumen de vinos comercializados en el país y en la provincia de Mendoza repuntaron en el período enero a junio comparados con el 2021, San Juan no logra aún levantar cabeza, y en el sector dicen que es por la falta de envases, principalmente. De acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el volumen de vino sanjuanino comercializado en el período enero a junio en el país fue un 1,2% menor a igual período del año anterior. Se despacharon al mercado interno 52.596.500 litros en el primer semestre, mientras las salidas locales en el 2021 fueron 53.239.300 litros, en igual período. Sin embargo Mendoza despachó al mercado interno un 1,7% más que igual semestre del año, y la Nación también creció un 0,4% en el periodo analizado (ver infografía). La mirada del sector privado a esta situación es diversa, pero la mayoría lo atribuye a que continua impactando en esta provincia la escasez de botellas que atraviesa el mercado desde el año pasado. Si bien el faltante es generalizado, siempre se habló de que Mendoza al tener bodegas más grandes que aquí, logra captar un mayor volumen de producción de vidrio relegando a las provincias más chicas. ""Segurísimo que la botella tiene que ver, en todas las bodegas con las que hablo hay quejas por este problema", indicó Augusto Martín Berzencovich, desde un establecimiento tradicional en San Martín y miembro de la Cámara de Bodegueros. El empresario aseguró que todas las fraccionadoras sanjuaninas siguen con problemas por el faltante de bodegas y hasta dijo que "hay un hartazgo generalizado, aunque no se puede bajar los brazos" para ilustrar la realidad del escenario local. Un segundo factor que influye a su juicio, es que al vino sanjuanino aun le falta posicionarse con más peso a nivel nacional. ""El tener poca marca implica que siempre somos los últimos en crecer cuando el mercado está creciendo, y somos los primeros en empezar a bajar cuando el mercado está cayendo", opinó. En ese sentido dijo que el sector bodeguero local está abocado a tratar de fortalecer la marca sanjuanina a nivel nacional para que se vuelva más atractivo en una góndola. Por último también destacó que San Juan comercializa un alto volumen de vino envasado en cajitas de tetra brick, y una caída en ese segmento arrastra al resto.

Juan José Ramos, viñatero y también bodeguero local; coincidió en la incidencia del envase de vidrio. ""Sin dudas, la escasez de insumos , entre ellos la botella; ha tenido una incidencia negativa para el consumo de vinos fraccionados en general", dijo y agregó que la venta de vino por copa ira ayudando en la medida que se vaya generalizando en los grandes centros de consumo. Por otra parte, consideró que hay mucho vino de San Juan que va a granel para Mendoza ""y no estoy seguro que todo se tome como elaborado en San Juan". También dijo que proporcionalmente hay más vino en Mendoza porque en San Juan se diversifica más del 50% de la uva (entre mosto, pasa y uva fruta) y Mendoza no llega al 20%. Ramos analizó además que más que subir el precio del vino ""ha caído el poder adquisitivo de la población. Si esto último no hubiera ocurrido quizás el aumento del consumo sería mayor". Además sostuvo que la limitación de alcohol cero para conducir que se busca impulsar en el país, "aunque todavía no rige, ya muchos conductores de autos la toman como vigente". Más cauto, Mario Pulenta, titular de la Cámara de Bodegueros; evitó profundizar en la caída de despachos sanjuaninos y se limitó a decir que "no son ventas, o sea; pueden ser despachos para reponer stock, depósitos, etc". También destacó que "lo importante es el general", refiriéndose a la cifra del volumen nacional. Volviendo a las cifras de despachos, hay un aumento de 7,7% en las ventas de vinos sin mención varietal, del 25% del blanco y del 6,6% del varietal color, mientras que han caído un 20% las ventas de vinos sin mención varietal blanco.

LAS ESTADÍSTICAS

El informe del Laboratorio Estadístico del INV consigna que el primer semestre de 2022 concluyó con despachos por casi 386 millones de litros de vinos en todo el país, un 0,4% más que el 2021 que tuvo 384 millones. Ayer el organismo publicó el anticipo de los primeros siete meses -con un leve aumento del 0,5% en el acumulado de despachos- pero no se lo toma en cuenta en esta nota porque no está detallado el comportamiento de las provincias.

En cuanto a San Juan, en el mes de junio solamente, el volumen de vino enviado a mercado interno es de 9.615.100 litros, con una caída del 12,9% respecto al mes de junio del 2021. El 72,6% del volumen corresponde a vinos sin mención varietal, un 9,2% menor que el mismo mes del año anterior. El 70,5% de las ventas corresponde a tetra brick, le siguen en importancia las botellas con el 26,9%, bag in box con el 1,8% y las damajuanas con el 0,8%.