Con la renovación total y ampliación de recorridos, el ordenamiento, la eficiencia de horarios y rapidez que se ha planteado como objetivo el gobierno con la renovación integral del sistema público del transporte urbano que se acaba de licitar, creen que aumentará un 20% por año la cantidad de usuarios, indicó la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone. En la actualidad, las cifras oficiales indican que el 40% de los sanjuaninos usa el micro en la provincia, lo que equivale a 312.000 personas teniendo en cuenta una población estimada en 780.000 habitantes. Si se cumplen las expectativas oficiales una vez que esté en marcha la "Red Tulum", como se ha denominado al nuevo sistema de micros que se viene, se sumarán 62.400 usuarios en el primer año. Los empresarios nucleados en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) tienen expectativas más cautas, y pronostican un incremento del 5%, bastante más moderado, según explicó ayer su presidente, Ricardo Salvá.

Las expectativas de las partes se conocieron ayer en el acto de apertura de los sobres de licitación de los 11 oferentes para el nuevo sistema de micros que tendrá San Juan la próxima década, el cual incluye 14 grupos de recorridos que incluyen entre las novedades dos redes troncales directas -una de norte a sur y otra de este a oeste-, y dos centrales de transbordo dentro de las cuatro avenidas. Hasta ahora son 10 las empresas que prestan el servicio, con 540 unidades distribuidas en 108 trayectos. La nueva convocatoria, que regirá hasta el 2030, contempla que las líneas se irán a 117, con 559 unidades. Está previsto que el nuevo servicio se ponga en marcha a partir del 1 de enero del 2021.

El gobernador Uñac dijo tener "mucha expectativa" con esta licitación (la última se hizo en el 2005 y fue prorrogada hasta ahora). ""Si las ofertas no son satisfactorias y no se reúnen las expectativas de calidad para brindar un buen servicio, estamos dispuestos a generar un nuevo proceso", advirtió el Gobernador. Por ahora en el pliego se fija además un año de plazo para realizar modificaciones.

""Eso nos da mucha tranquilidad para hacer algún cambio si es necesario, porque queremos lograr una mayor empatía con el público usuario y que mayor cantidad de sanjuaninos usan el transporte público de pasajeros", señaló el presidente de ATAP. Salvá agregó que los concesionarios buscarán que el servicio sea de mayor calidad, más confortable, con recorridos más cortos ""y que sea accesible para todos, inclusive los que hoy no usan el transporte público porque no les es útil, porque no tiene conectividad hacia los lugares donde necesita viajar".

Por su parte Aubone se mostró optimista respecto a los aumentos de usuarios que traerá la nueva red: ""Viajar en micro en San Juan va a ser más rápido y eficaz y el auto sólo se usará para ir al dique o a pasear el fin de semana. Progresivamente irá creciendo un 20% por año, en la medida que vaya creciendo la infraestructura que está prevista para que acompañe a este sistema. Aunque sea en algunos horarios, si tengo una frecuencia que la manejo con una aplicación en el celular y es más rápido y eficiente, no se va a usar más el auto", indicó.

El director de Transporte, Carlos Romero, admitió que se ganará rapidez y eficiencia con los cambios previstos, ya que una persona que viva en la periferia de la ciudad pueda llegar más rápido al centro departamental o la ciudad capital. Esos sistemas de líneas "secundarias" tendrán conexión con líneas "primarias o troncales", a través de dos centrales de transbordo que estarán ubicadas entre las cuatro avenidas y que mejorarán la conectividad. Las troncales son dos: una unirá la plaza de Chimbas hasta la plaza de Villa Krause y la otra, desde La Bebida hasta la plaza de Santa Lucía. Además de las rampas y el aire acondicionado, los modelos de la flota de colectivos deberán ser más actuales, con unidades con pisos más bajos para que tengan mejor accesibilidad. También habrá cambios en los números de líneas y los colores (ver abajo ).



No irá a la justicia

La compañía PAP fue una de las que quedó fuera de la licitación del transporte público, y aunque sus directivos amagaron con presentarse a la justicia, ayer declinaron la actitud. ""No vamos a hacer nada", dijo ayer el empresario Juan José Igualada. El Gobierno argumentó su rechazo por presentarse extemporáneamente.

Números y colores

El verde y blanco de El Triunfo, o el blanco, rojo y azul de La Positiva; ya no van más. Los nuevos colectivos que comenzarán a transitar las calles sanjuaninas en el 2021 no tendrán el tono que representa a la empresa, sino que el Gobierno le asignará un color y un número nuevo que corresponderá a la zona que va recorrer. El director de Tránsito explicó que quieren que Red Tulum funcione como una sola unidad integrada y por eso creen conveniente que los colectivos sean fácilmente identificables por los sanjuaninos con respecto al área de cobertura, el área de destino. Por eso ahora están definiendo los colores que va a tener cada zona y se lo comunicarán luego a la empresa que tendrá que plotear las unidades de ese color. Dicen que los números, que hoy no tienen un orden concreto, se pondrán de acuerdo a la zona: si el micro hace un recorrido de la zona 2, será 201, y si el área suma otro itinerario, será denominado con el 202 y así sucesivamente.

El gobernador Uñac y la ministra de Gobierno Aubone abrieron la primera oferta de la licitación del transporte público de pasajeros.

Los oferentes y los pasos que siguen en la licitación

De acuerdo a la información de Gobierno al término de la apertura de las ofertas, se presentaron un total de 10 empresas a la licitación del transporte de colectivos para brindar servicios urbano, interurbano y larga distancia provincial. Ellas son la Empresa Mayo SRL, Vallecito SRL, Valle del Sol, Transporte Alto de Sierra SRL, Nuevo Sur SRL, El Triunfo SA, Transporte Libertador SRL, UTE empresa de Transporte de Pasajeros La Marina SA La Positiva SA, Empresa de Transporte Albardón y Sotur SRL. De acuerdo a lo informado por la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, en el día de hoy comienza el trabajo de la Comisión de Adjudicación y Admisión que se abocará a estudiar cada oferta en particular y chequear si hay algún error subsanable para poder corregirlo y chequear que todo esté conforme lo establece el pliego. Luego empezarán a otorgar las adjudicaciones. Después de eso sigue un proceso de plazos administrativos que permiten que se abra un espacio de consultas y aclaratorias como lo tuvieron las empresas antes de la presentación de ofertas, hasta que finalmente se firma un contrato por cada empresa que gane un recorrido con el Estado provincial.

"En 30 días se puede sacar el decreto donde se adjudiquen los recorridos determinados ante las ofertas planteadas", dijo la funcionaria. Luego de determinar cuáles son las empresas que van a ser adjudicatarias, en octubre se firman los contratos. Posteriormente se tendrán que plotear los colectivos, redefinir el sistema de comunicación para que los ciudadanos puedan interpretar correctamente cuáles son los recorridos, y a partir del 1 de enero de 2021 ya se pondrá en marcha el sistema.