Miguel Ángel Broda analizó la actual realidad política-económica del país: el valor del dólar, las expectativas de crecimiento, el tiempo que durará la recesión, el impacto de las medidas fiscales, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los cambios en el Gabinete y las condiciones en las que se llegará a las elecciones presidenciales del año que viene.

El economista alertó sobre el estado de emergencia en el que se encuentra la Argentina y que la competencia electoral del próximo año debería estar basada en un punto clave: "¿Cómo hacemos un programa de estabilidad y crecimiento serio?".

"Este deterioro tiene que parar, no podemos ser el único país del mundo que cada vez tiene más pobres. Y la verdad es que no hay condición, excepto un fenomenal sistema político que no quiere agarrar el toro por la astas", advirtió Broda.

En un reportaje con Marcelo Lomgobardi, en Radio Mitre, Broda consideró que los programas económicos no los hacen los políticos, "ellos solo deben poner el dedo a un programa serio". "Puede ser con características del Austral, de la convertibilidad, de la dolarización, del programa de estabilidad de Israel del 85, como quieran", añadió.

Desde su visión, ese programa debería mezclar elementos ortodoxos y heterodoxos. De esto se puede salir con ideología no extremas. Pero mientras estemos tapando agujeros, no. Estamos en el Fondo a ver si conseguimos 10 millones más, a ver si la economía cae 2 o cae 1.5%, o si la inflación en lugar de ser 40% es 38; basta de eso", se quejó.

Para Broda, las reuniones que se realizaron durante todo el fin de semana para finalmente anunciar el nuevo Gabinete son "un chiste de Nic". "No cambiamos nada, no reducimos nada, perdimos el tiempo. En lugar de estar trabajando para llevar un mejor programa al FMI, solo pensamos 10 segundos: 'hay 70 mil de exportaciones ponele 4 pesos y ya está'".

"La verdad es que estamos en una emergencia; acá hay que tratar de ver cómo se llega a las elecciones y ver si podemos competir a ver quién es más hábil para salir de esta decadencia", advirtió.

El economista recordó que esta es la quinta crisis en 9 años y medio y que "el proceso recesivo es fuerte". Además, consideró que el valor del dólar a 38 pesos en promedio "es muy alto".

"La heterodoxia quería un dólar alto y estable pero acá el problema es de flujo. La demanda excede la única oferta de dólares que tenemos: las exportaciones. Ojalá que el dólar pueda mantenerse en términos reales así y no sea más alto", señaló.

En este sentido, Broda consideró una necesidad imperiosa emparejar el mercado-flujo pero dejando de vendiendo reservas. Advirtió que el Banco Central vendió reservas por 22.800 millones de dólares desde marzo al día de ayer. "Reservas brutas quedan 51.000 millones pero netas quedan 16.000 millones; vendimos más reservas en estos cinco o seis meses que las reservas netas que tenemos", advirtió.

Respecto a la misión que encabezó el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, en Washington, para conseguir más plata del exterior, Broda señaló: "Estamos mejor que el lunes; creo que se pueden lograr fondos adicionales. Estamos en un programa para sobrevivir pero probablemente estemos mejor firmando el acuerdo con el FMI".

El economista recordó que nadie en el mundo paga sus deudas sin colocar deuda, y que a la Argentina se le cerramos los mercados por lo que tuvo que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional. "A lo mejor los activos argentinos tocan su piso y tengamos un sufrimiento del lado real de algunos meses, pero probablemente enderezamos el barco", pronosticó.

En este contexto, a diferencia de lo que piensa el oficialismo, "hemos llegado a una situación sumamente crítica, no por cuestiones externas, ni por la sequía, ni por la oposición, sino porque lamentablemente el talón de aquiles, de un buen rumbo como el que inició Macri, fue la política económica que nos llevó acá".

Respecto a la restauración de las retenciones, Broda consideró que cuando no hay financiamiento hay que ajustar gastos. "Mucha gente pensaría que alomejor un impuesto a nuestra fuente genuina de dólares, que son las exportaciones, no era lo más adecuado, pero esta fue una emergencia para salvar al paciente. En la emergencia uno tiene que dejar la ideología de lado y actuar", afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre las versiones que hablan de negociaciones para acceder a una línea de crédito con el Tesoro de los Estados Unidos, Broda señaló. "Por ahora no parece posible eso ni un swap de monedas; de todas manera es una puerta abierta si esto el incremento de los desembolsos sale mal", concluyó.

