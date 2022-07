El presidente del BCRA, Miguel Pesce, salió a cuestionar una vez más las presiones existentes que buscan impulsar una depreciación del peso frente al dólar debido a los movimientos registrados en los mercados paralelos de divisas y, lejos de evitar el tema, señaló que “no es necesario ajustar” ni tampoco “bruscas devaluaciones”.

El economista habló este domingo en Radio 10 luego de una semana turbulenta en los mercados, con fuertes subas de los tipos de cambio no oficiales, producto de la intempestiva salida del exministro de Economía, Martín Guzmán, recientemente reemplazado en el cargo por Silvina Batakis.

“Estamos en una coyuntura compleja”, consideró Pesce respecto a la evolución de la balanza comercial, que en los primeros meses del año registró un fuerte aumento de las importaciones, principalmente empujadas por el aumento de los precios internacionales de la energía. "Debido a la guerra de Ucrania, los combustibles y la energía general aumentaron un 200%”, dijo y agregó que esto trae problemas en la coyuntura Argentina. Para graficarlo, dio números: “Actualmente estamos importando u$s2 mil millones en energía por mes, cuando en abril estábamos en u$s900 millones”.

Este salto en la demanda de divisas para importar energía obligó al Gobierno a implementar restricciones a otros sectores de la economía, con el fin de resguardar los dólares no solo para cubrir la compra de combustible sino también para garantizar los suministros necesarios para las industrias esenciales.

Pero el panorama para los próximos meses debería ir mejorando poco a poco, dijo Pesce. “Tanto en el largo plazo como cuando disminuya el nivel de importaciones cuando haya menos frio y disminuya la demanda de energía, vamos a tener una balanza mejor”, aseguró.

Negó brusca devaluación

Si bien no negó que en los últimos días se registraron saltos en los dólares financieros y en el mercado ilegal, Pesce señaló que esto se debe a que “siempre aparecen los especuladores”. Y aclaró: “El mercado oficial de cambios mueve mil millones por día, ha estado operando con normalidad. Lo que vemos en el mercado de títulos públicos – dijo – es que hemos tenido movimientos bruscos porque en ambos mercados se habla de ajuste”, dijo.

Siguiendo esa línea, aprovechó para cuestionar a quienes siembran panoramas desestabilizadores a partir de propuestas devaluatorias. “He oído que se habla de sacrificio y ajuste, pero no hay ninguna razón para que suceda. Estamos en una coyuntura difícil pero la vamos a superar. No es necesario ajustar ni bruscas devaluaciones”, afirmó.

La declaración de Pesce se da en un momento en que distintos economistas, entre ellos la directora de Eco Go, Marina Dal Poggetto, reclamaron al Gobierno que avance con una doctrina de shock. "Si el Gobierno no se ordena, a esta crisis no la resuelve ni Batakis ni Mandrake", alertó la economista y sostuvo que "necesitás un programa de shock y este Gobierno no tiene margen".

Descartó faltante de productos

Para Pesce, la situación "tiene su complejidad" pero remarcó que están en diálogo con el sector privado para poder hallar una solución a la falta de divisas. "Estuve reunido con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) la semana pasada. Hemos tenido diálogo con la Unión Industrial Argentina (UIA). Estamos viendo de encontrar soluciones", apuntó el economista y agregó que han estado trabajando “con cada uno de las industrias”.

En ese sentido, señaló que tienen un canal abierto con las empresas importadoras de café o papel, a quienes se les ha pedido que financien sus compra adicionales como lo han hecho hasta ahora. "No estamos pidiendo que refinancien a 180 días sino a 60. En cada caso veremos. Hay muy buen ambiente en el diálogo. Ya consiguieron 3.400 millones de dólares de financiamiento más que el año pasado”, dijo.

Más allá de las restricciones impuestas, aseguró que “no van a faltar productos esenciales” y señaló que están "trabajando junto a las empresas para poder sobrellevar esta situación" sin la necesidad de aplicar un ajuste o una devaluación ya que "para ellos, la peor solución es la que lleve a una situación recesiva”.