Vista de tareas exploratorias en el bloque geológico Altar-Río Ceniceros, en el departamento Calingasta.

La minera canadiense Aldebaran Resoucers comenzó a trasladar desde Mendoza a la provincia de San Juan la sede de las operaciones de la compañía, desde donde coordinará en forma integral las exploraciones del proyecto de cobre Altar que adquirió el año pasado a Sibanye Stillwater para dotarlo de un perfil más alto. La compañía planea darle un fuerte giro exploratorio al proyecto de cobre y oro ubicado en Calingasta, con el objetivo de tener el Informe de Prefactibilidad Económica dentro de 3 o 4 años; informó su country manager, Javier Robeto. El proyecto Altar, con recursos por 21 billones de libras de cobre contenido en sus entrañas, más algo de oro; es una de las grandes promesas del cobre sanjuanino (ver infografía) junto con Pachón, Azules y Josemaría. Además del cambio de sede, y una inversión para la campaña 2019/2020 de unos U$S 6 millones, Aldebaran promete centrar todos sus esfuerzos en este yacimiento que estuvo aletargado desde el 2011. ""A partir del 2012 Altar desapareció del radar porque pasó a ser controlado por grupos grandes con intereses diferentes", explicó Robeto. Añadió que para la compañía anterior, este proyecto no era el foco principal porque ellos se dedicaban a la exploración de platino, y este, de cobre y oro, no cuadraba en su modelo de negocios. ""En cambio nosotros tenemos expertise de cobre y oro, y ahora Altar comienza a ser el principal foco de nuestra compañía" aseguró. Robeto es un geólogo sanjuanino que durante años dirigió proyectos en Argentina (Patagonia y Norte), Chile y Perú, y es la primera vez que regresa a la provincia. El jueves pasado hizo una presentación del proyecto en una reunión con la Cámara Minera de San Juan. La nueva sede que Aldebaran está estableciendo en San Juan se encuentra en el Lateral de Avenida de Circunvalación y Libertador, en Santa Lucía; donde además de las oficinas administrativas y la de los geólogos se está instalando el galpón para guardar las muestras de roca, y la base logística con las camionetas. La mudanza empezó hace tres semanas y planea estar completada a mediados de diciembre próximo. En la decisión talló el hecho de avanzar más en el proyecto y que Aldebaran es socia del Ippem en el área minera Río Cenicero que está al lado de Altar (forma parte del mismo bloque geológico), pero también la mejora en la pavimentación de la ruta 12 a Calingasta, ya que antes las camionetas iban a la zona por Uspallata, en Mendoza.



Robeto explicó que se imprimirá un cambio al trabajo exploratorio en Altar. Dijo que la anterior compañía tenía el concepto de que era un proyecto gigante de mucho contenido, pero de baja ley, pero esa teoría se derrumbó porque se siguió explorando y a través de perforaciones más profundas se descubrieron zonas nuevas de mayor ley en las que también apareció alto contenido de oro. ""Sigue siendo un proyecto de promedio de ley baja a moderada, pero sí estamos determinando que hay varias zonas de alta ley y parte de nuestra exploración es darle una nueva visión estratégica. No tratarlo como proyecto gigante, sino concentrar la exploración en las zonas con ley más alta, desarrollarlas y hacerlas crecer", dijo el directivo.

Cinco cambios de manos en 24 años

*1995-2004: El Proyecto Altar fue explorado y perforado por CRA / Río Tinto (Reino Unido). Hizo los primeros pozos y completó trabajos geológicos y geofísicos en 7 pozos por un total 2,841m.



*2005: Peregrine metals, una compañía de exploración canadiense, adquirió la propiedad de Río Tinto.



*Julio 2011: Stillwater Mining Company (USA) adquirió Peregrine por aproximadamente U$S 490 millones, y en el período 2012-2013 completaron 38.380 metros adicionales de perforación en 80 pozos para definir mejor los recursos minerales estimados en Altar Central y Altar Este.



*2017: el grupo sudafricano Sibanye adquiere Stillwater y se convierte en el grupo Sibanye Stillwater.



*2018: Aldebaran Resources (Canadá) adquiere Altar y la exploración actual a nivel local la sigue realizando a través de Minera Peregrine Argentina.

Tarea inmediata



Los planes de Aldebaran es avanzar en exploración con estrategias de aumentar el recurso de alta ley y bajo contenido de arsénico, como así también comenzar a explorar zonas nuevas dentro de propiedad. La Campaña 2020 contempla diferentes tareas de mapeo geológico.

Opinión

Desalentar especulación

Por Alberto Hensel - Ministro de Minería

En el Gobierno de San Juan pensamos desde hace unos años que los proyectos debían estar no solamente en los expedientes sino mostrando avances en el terreno, y para eso hemos intimado permanentemente la reactivación de los proyectos. En esa posición que adoptó el Estado sanjuanino hemos logrado que la inversión se incremente sideralmente: las inversiones en exploración en la campaña 2015/2016 fueron por unos 23 millones de dólares y hoy tenemos 150 millones de dólares. Evidentemente da resultado el hecho de tener un rol mas activo del Estado, haciendo un seguimiento permanente de los proyectos y exigiendo la inversión apuntada a la puesta en marcha de los proyectos. El objetivo final del Código de Minería es que los proyectos se pongan en marcha y generen riquezas y trabajo. Si bien la provincia pudo poner en marcha tres proyectos mineros -Veladero, Casposo y Gualcamayo-, hay otros que han pasado años sin invertir, especulando y haciendo figurar esos activos que son de la provincia, como propios de su compañía para otros negocios. Pretendemos que las inversiones estén orientadas al desarrollo de los proyectos y a medida que van reuniendo información nosotros le vamos planteando nuevas exigencias para concretarlo. El gobierno esta dispuesto a apoyar a quienes inviertan en desarrollo de proyectos y a desalentar a aquellos que creen que pueden sentarse arriba de los derechos mineros, especulando y haciendo negocios inmobiliarios y financieros.