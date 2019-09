Atentos. Muchas personas siguieron con atención el valor del dólar, pero pocas se animaron a comprar en financieras y casas de cambio.



Tras el anuncio de las medidas cambiarias dadas a conocer el domingo para contener al dólar y evitar la escalada inflacionaria en las casas de cambio y las financieras en la provincia hubo desde temprano muchas consultas, pero ante la incertidumbre por los precios de la divisa se registraron pocas operaciones, según fuentes del sector. Lo que sí tuvieron lugar fueron muchas extracciones de la moneda norteamericana de las cuentas bancarias, ante el temor de no poder llegar a contar con ese dinero, según informaron desde dos entidades bancarias de primera línea.

El domingo, el Gobierno nacional dispuso una serie de restricciones para frenar la demanda de dólares, y en el primer día hábil de vigencia de las disposiciones, en San Juan, al igual que en el resto del país, las casas de cambio y financieras demoraron las operaciones de venta a la espera de ver cómo se comportaban los precios. A media mañana, por ejemplo en Cambio Santiago, el billete verde se vendía a 65 pesos, mientras que en Montemar el valor era de 67,50 pesos. Pero con el correr de las horas el precio fue bajando para oscilar entre los 62 a 63 pesos.

Después, la divisa norteamericana, que había arrancado negociándose por encima de los 63 pesos en el Banco Nación y de los 65 en algunas entidades privadas, revirtió el salto inicial y antes del mediodía perforaba la barrera de los 60 en el mercado minorista.

A pesar de los cambios, no hay ningún impuesto adicional para las compras en el exterior.

Según fuentes del sector, durante la mañana mucha gente ingresaba a las entidades para consultar por los precios, pero pocas terminaban concretando una compra. El movimiento fue entre un 30% a 40% superior al del viernes pasado, según las fuentes consultadas.

De acuerdo a las disposiciones vigentes, las personas físicas pueden comprar como máximo 10.000 dólares por mes, pero sólo hasta 1.000 dólares pueden ser efectivo, porque si la operaciones son por un monto superior se debe hacer por el sistema de homebanking.

En los bancos también se podía adquirir el billete verde, pero lo que pasó, según fuentes del sector, es que hubo un importante movimiento de retiro de fondos de las cuentas en dólares. Incluso por ese motivo el Banco Central dispuso extender las operaciones más allá del cierre habitual. En San Juan, las entidades que extendieron los horarios fueron los bancos Nación, BBVA, Patagonia, ICBC, Comafi, Credicoop, Patagonia y el Santander. En el caso del Banco San Juan, que es el agente financiero de la provincia, cerró sus puertas a las 13, como lo hace habitualmente. Por esta situación, la Asociación Bancaria emitió un comunicado dando a conocer que la medida era optativa y que se iba a extender sólo por esta semana. Y que se había acordado el pago de horas extras para el personal que tuviera que quedarse fuera del horario habitual.

Las medidas dispuestas establecen que desde ayer y hasta fin de año, los ciudadanos podrán comprar hasta 10.000 dólares por mes y si quieren obtener un monto mayor podrán pedir autorización al Banco Central. En tanto, empresas, bancos y fondos de inversión, deberán solicitar autorización para cualquier compra de divisas. También se dispuso que no habrá límite para la extracción de dólares de las cuentas, aunque sí para transferir divisas al exterior.

El Gobierno informó además que no hay impedimento al comercio exterior ni tampoco restricciones sobre viajes. Y que se pueden hacer compras en sitios como Amazon sin inconvenientes.

>> Expectativa entre exportadores

Entre las medidas de control cambiario, el Banco Central obliga a las empresas a ingresar dentro de los próximos cinco días todas las exportaciones no liquidadas hasta ahora. En San Juan, el titular de la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez, dijo que no es una disposición que genere preocupación entre las empresas exportadoras de la provincia porque no tienen divisas en el exterior.

Hasta ahora las empresas no tenían plazo para entrar los dólares, podían dejar las divisas indefinidamente en el exterior. Pero a partir de ayer quienes exporten tendrán un plazo de cinco días para entrar los dólares una vez concretada la operación. Y el stock que se había acumulado fuera de la Argentina tendrá que ser ingresado inmediatamente.

Desde la Federación Económica, Dino Minozzi analizó que en la empresa que tenga incertidumbre sobre el valor de la divisa, terminará demorando las operaciones hasta que el panorama se aclare.

En la Cámara Minera tenían previsto reunirse anoche para analizar la situación, según dijo Mario Hernández.