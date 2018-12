Planteos. En agosto pasado, cuando los usuarios del gas en la provincia empezaron a recibir las boletas con los consumos estimados, varios concurrieron a las oficinas de la empresa para reclamar.

Por el caso de las facturas estimadas en San Juan y Mendoza, el Ente Regulador del Gas (Enargas) dispuso ayer aplicar la "máxima sanción posible", de 14 millones de pesos, a la Distribuidora de Gas Cuyana, por lo que consideró fue la emisión "indebida" de boletas sin haber realizado la lectura de los medidores domiciliarios que corresponde. En la resolución, el organismo de control dispuso que la empresa debe devolver los importes mal cobrados a los usuarios, más intereses y una indemnización.



El conflicto comenzó cuando a principios de agosto los usuarios del gas en la provincia, que son 110.000, empezaron a recibir boletas en las que, en lugar de la medición que debe hacer Ecogas cada dos meses, aparecían consumos estimados, incluso con montos exorbitantes que duplicaban y en algunos casos hasta triplicaban las facturas anteriores. El argumento que dio la distribuidora fue que tenía tercerizada la lectura y que la contratista no había podido realizar todas las constataciones porque en algunos casos existía la imposibilidad de acceder a los medidores. Como el problema fue cobrando fuerza por la queja de los usuarios, incluso tomaron intervención los diputados nacionales Walberto Allende, Graciela Caselles y Florencia Peñaloza. El primero dijo ayer que "la decisión demuestra que no estábamos equivocados" y adelantó que van a enviarle una nota al Enargas para determinar el destino del dinero de la multa. "Queremos saber si, por ejemplo, esa plata se va a aplicar a obras que beneficien a los usuarios".

En San Juan se estima que fueron unos 5.000 los usuarios que recibieron facturas con consumos estimados. Ahora, según consigna la resolución, y de acuerdo a la Ley de Defensa al Consumidor, Ecogas deberá reintegrarles la diferencia que exista a su favor, con más los mismos intereses que la distribuidora aplica por mora en el pago de las facturas, calculados desde la fecha de pago hasta la efectiva devolución. Además deberá pagarles una indemnización equivalente a un 25% del importe indebidamente cobrado o reclamado.



Para la decisión de la multa, Enargas tuvo en cuenta que, de acuerdo a una constatación propia, de un total de 273 cuentas verificadas en San Juan, únicamente 27 medidores "tuvieron algún grado de complejidad para la lectura del medidor". En el caso de Mendoza, de una muestra de 257 cuentas verificadas, "únicamente 40 medidores tuvieron algún grado de complejidad para la lectura del medidor".



En la fundamentación de la multa, Enargas consigna que "se ha comprobado que este accionar irregular es una práctica habitual por parte de la distribuidora (recordemos que se corroboró esta práctica tanto en Mendoza como en San Juan), torna aun más gravosa la situación de la prestadora". "Asimismo -agrega- hay que tener en cuenta que la emisión de gran cantidad de facturas estimadas en forma irregular ha derivado en una innumerable cantidad de reclamos en ambas provincias, que ha movilizado sus fuerzas vivas en pos del esclarecimiento de esta situación, lo que denota la repercusión pública del caso y la configuración del agravante previsto para la ponderación de la sanción aplicable".



También en agosto, los diputados nacionales junto a legisladores provinciales promovieron una reunión en la Cámara de Diputados local. En ese encuentro participaron el director de Operaciones y Finanzas de Ecogas, Daniel Rivadulla, y el gerente de Relaciones Institucionales Enargas, Claudio De la Fuente.

Hay planteos en la Justicia



A fines de octubre, los tres diputados nacionales por San Juan, Walberto Allende, Graciela Caselles y Florencia Peñaloza, realizaron una denuncia penal en la Justicia Federal por la sospecha del desvío de 128 millones de pesos en la empresa Ecogas, una maniobra en la que también le apuntan al Enargas por no haber controlado que ese dinero favoreciera a los usuarios, que son los que pagan las facturas, en lugar de haber ido a parar a los bolsillos de los socios de la compañía, a través del reparto de utilidades.



La denuncia partió de considerar que en una asamblea que tuvo lugar el 28 de marzo pasado en CABA se aprobó la distribución en efectivo de las ganancias a los socios de la Distribuidora de Gas Cuyana, según consta en el acta de la reunión. Y que ese reparto no se pudo sin la autorización previa del Enargas, que es el organismo de control. Según la reglamentación vigente, si Ecogas no ejecuta las obras a las que estaba obligada, y que los usuarios pagan en su boleta de servicio, Enargas debió cobrarle una multa, que no se hizo efectiva.



A la semana siguiente, los mismos legisladores que representan a la provincia ampliaron la denuncia en la Justicia Federal sumando el caso de las facturas estimadas, que ahora fue motivo de la multa que Enargas dispuso cobrarle a la distribuidora que cumple el servicio en la región.