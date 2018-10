Sea cual sea el país en que estamos viendo, las plantaciones de Pinot Gris están creciendo. Nada puede detener al Pinot Gris. No menos importante en Italia donde la uva se llama Pinot Grigio. Ahora hay una Denominación completamente nueva llamada Denominación de Origen Controlado Pinot Grigio Delle Venezie. Cubre todo el noreste de Italia, es decir, Friuli, Venezia, Giulia, Trentino Alto Adige y Delle Venezie y Veneto. Esto lo explica muy bien en su nota Britt Karlsson en el medio BKWine Magazine.



El objetivo de este nueva DOC es proteger y comercializar al italiano Pinot Grigio, dice el recién formado consorcio.



Pinot Grigio y Glera, son las dos uvas que más están aumentando en la actualidad. Con Glera se hace el Proseco, el conocido espumante italiano del Veneto.



Alrededor del 85 % de todo el Pinot Grigio italiano ahora pertenecerá a esta Denominación de Origen Controlado) (DOC). Muchos de los vinos fueron anteriormente IGT, es decir Indicación Geográfica Típica, de menor categoría.

Pinot Grigio ha aumentado enormemente la superficie en Italia desde el 2010.

El DOC tiene requisitos más estrictos para rendimientos más bajos, por ejemplo. Muchos de los viñedos son nuevos y se centran en la innovación, la tecnología, y el medio ambiente dice el consorcio. Parece que no hay final para la iniciativa italiana de nuevas denominaciones para responder a las tendencias percibidas del mercado.

Pinot Grigio ha aumentado enormemente la superficie en Italia desde el 2010. En este momento hay alrededor de 25 mil hectáreas (toda Francia tiene menos de 3.000 hectáreas). Tan popular es el italiano Pinot Grigio que ya tiene una nueva denominación. Pinot Grigio se convirtió en una uva de moda principalmente en el Reino Unido y en América hace tres años. Y su popularidad puede continuar. Es un vino fácil de beber, fresco, ligeramente floral con aromas cítricos.

Pero también está disponible un estilo de madera de roble más rico. En Italia existen cuatro categorías de vinos:

1. La Denominación de Origen Controlada y Garantizada (DOCG), reservada para los vinos italianos de más alta calidad. Para contar con esta denominación, los productores deben adherirse a la normas más estrictas para producir el vino. Denota métodos de producción controlada y calidad del vino garantizada . Por ejemplo, el rendimiento máximo permitido es menor que el permitido para otras categorías. Aparte de cumplir con todas las condiciones requeridas para calificar a la categoría DOC, el vino debe pasar por una prueba a ciegas, para garantizar que el vino sea de la mejor calidad.



2. La Denominación de Origen Controlada (DOC), cuyos vinos deben ser producidos de acuerdo lineamientos estrictos, lo cual asegura que el vino es producido a base de las variedades de uva permitida y cumpliendo los requerimientos para ser designado como un vino de la región a la cual representa.



3. Indicazione Geografica Tipica (IGT). Esta tercera categoría fue introducida en 1992, para incluir a los productores que, por algún motivo, no pudieran cumplir con las regulación de DOC o DOCG, pero que de todas maneras produjeran excelentes vinos. Antes de 1992, muchos vinos no calificaban a las categorías DOC o DOCG, no porque fueran de mala calidad, sino porque estaban hechos de variedades de uvas (o blends) no contempladas bajo las leyes DOC o DOCG. La clasificación IGT se enfoca en la región de origen en vez de en la variedad de la uva o estilo de vino. 4. Vino da Tavola (VdT). Es un vino básico pero cuya calidad ha mejorado bastante en los últimos años. Es producido en grandes volúmenes en Italia y, por lo general es consumido localmente. Sin embargo, también es exportado en grandes cantidades. A diferencia de las otras categorías, ésta no estipula el tipo de uva que puede ser usada en su producción. La única estipulación es que el vino debe ser producido en Italia. ¿Qué diferencias hay entre Pinot Gris y Pinot Grigio? En realidad, ninguna, se trata de la misma uva. El Pinot Grigio es la versión italiana de este varietal con el que se elabora un vino blanco increíblemente popular, sobre todo entre los aficionados de Estados Unidos y Norte de Europa. El Pinot Gris es el nombre que este varietal recibe en Alsacia, Francia, donde los vinos suelen ser más complejos y ricos en matices. Pinot Grigio o Pinot Gris forman parte de la familia Pinot, dentro de la cual encontramos otra variedad blanca denominada Pinot Blanc y dos variedades tintas, la Pinot Noir y la Pinot Meunier. A diferencia de otros varietales utilizados para elaborar vino blanco, la Pinot Grigio tiene la piel rojiza y también se utiliza en la elaboración de vinos naranjas o estilo "ramato".



Mark ONeill describe muy bien en una nota publicada en El Mundo a los Pinots. El Pinot Gris Alsaciano, también conocido como Tokay Pinot Gris, se utiliza, además de para hacer vinos blancos, para elaborar algunos de los mejores vinos dulces del mundo. Para identificarlos fíjate que en la etiqueta ponga "Grand Cru Pinot Gris", "vendage tardives" (vendimia tardía) o "Sélection de Grains Nobles" vinos elaborados con uvas afectadas por botritis noble. La mayoría de los Pinot Grigio son vinos muy ligeros, sin grandes matices. Así que, aparte de ser italiano, ¿cuál es el secreto de su éxito? Cree ONeill que el Pinot Grigio nunca se hubiera llegado a convertir en un vino tan sugerente si en vez de llamarse Pinot Grigio, se llamara Grey Pinot, su nomenclatura en inglés. La razón de su popularidad, se debe a una buena estrategia de marketing impulsada por Bodega Santa Margherita en Estados Unidos y ciertas marcas blancas de los supermercados del Reino Unido. Durante años trabajaron la imagen del Pinot Grigio como la de un vino blanco joven y de confianza, sin madera y sin sorpresas. Pero no todos los Pinot Grigio son así. En las regiones del norte de Italia del Alto Adige y Friuli se elaboran unos vinos llenos de carácter con una marcada personalidad, como consecuencia de una cría en contacto con las lías (borras). Lis Neris en la zona de Friuli y Alois Lageder en el área de Alto Adige, son un buen ejemplo de fantásticos Pinot Grigios.



Justo al otro lado de la frontera italiana, en Eslovenia, también podemos encontrar muy buenas e interesantes elaboraciones de Pinot Grigio, y especialmente destacables son los de Movia, la bodega de Ales Kristancic, cuya familia elabora vinos desde 1820.

En Argentina del Pinot Gris hay sólo 440 hectáreas y es un varietal de uva rosada.

Al otro lado del mundo, en Nueva Zelanda, también hay grandes Pinot Grigios. Uno de mis favoritos es el que hacen en Urlar Estate. Se trata de un vino orgánico fermentado en barrica, cremoso lleno de notas a pera y frutas blancas de hueso.



En Argentina el Pinot Gris hay tan sólo 440 hectáreas plantadas y es un varietal de uva rosada elaborada en blanco que también crece. Lo único, y he podido constatarlo en recorridas por los viñedos de San Juan, es que hay confusión varietal con otras variedades, caso Canarí y otra que no se le conoce todavía procedencia y ambas fueron introducidas por inmigrantes en el siglo XX. Hay que hacer una selección a campo para evitar confusiones y futuros dolores de cabeza a la hora de certificar Pinot Gris.