El gobierno provincial está negociando con la Nación dos alternativas para solucionar la pulseada por las viviendas: que se transfieran los fondos adeudados de los barrios que pagó la provincia o bien que financien barrios nuevos que no estaban contemplados en las partidas nacionales del 2018. ""De una o de otra manera hay nuevas viviendas, es lo mismo", dijo ayer el Ministro de Hacienda, Roberto Gattoni; quien agregó que el monto de la deuda en pesos es de "más o menos" 600 millones de pesos. ""Son entre 500 y 600 millones de pesos. Es de cuando se firmó un convenio por 1.000 viviendas en el 2016, donde la Nación debía poner el 70% del financiamiento y la provincia el 30% y nunca puso nada la Nación, no llegaron los fondos. Ahora, lo que está negociando el IPV son nuevos proyectos de viviendas financiados por la Nación, con fondos que no estaban previstos en el presupuesto y que llegarían a través del Ministerio del Interior a la provincia", explicó Gattoni.



El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda, Juan Pablo Notario, viajó el viernes pasado a Buenos Aires para avanzar en estas negociaciones y ayer, tras la entrega de casas en Caucete (ver aparte) dijo que es optimista y que el acuerdo entre las dos partes "ya lo tenemos bastante cerca".



La pelea por los fondos nacionales viene desde mediados del año pasado, cuando la provincia comenzó a reclamar los fondos adeudados por la construcción de casas que la Nación se había comprometido a financiar. La deuda se fue gestando porque para no frenar las obras y evitar pérdidas de fuentes laborales, el gobernador Uñac decidió poner plata provincial a la espera de los fondos nacionales. Hubo cruces incluso porque la Nación reconocía entonces una deuda de poco más de $200 millones, cuando la provincia reclamaba $850 millones.



En diciembre Uñac volvió a quejarse por el escaso monto que destinó la Nación en el presupuesto para construir casas en San Juan ($400 millones, sólo para unas 600 casas). Y este lunes, volvió a la carga reclamando a la Nación el compromiso de enviar fondos para viviendas que nunca llegaron. En este marco, ayer el tironeo por fondos nacionales sumó un nuevo capítulo cuando la Nación anunció la quita de planes sociales, lo que además generó protestas de grupos sociales y un caos en el centro capitalino (ver página 4).



Independientemente del resultado de las negociaciones actuales, tanto el Ministro de Hacienda como el titular del IPV coincidieron ayer en que el ritmo de construcción de viviendas en San Juan no se detendrá, y que en este primer semestre se licitarán las 3.000 casas que están en el presupuesto provincial 2018. Notario dijo que este momento no están llegando fondos nacionales para casas, salvo los correspondientes a los certificados que se rinden mes a mes. ""Pero ni el gobernador ni los ministros de Hacienda e Infraestructura nunca nos han pedido que bajemos el ritmo o hagamos un parate por falta de fondos. Están todas las obras en ejecución, llevan 16 meses de obra y tienen un avance del 85%".



Por su parte, Gattoni agrego que se está trabajando en un plan de viviendas para la clase media con fondos provinciales, por pedido del gobernador. ""Va a salir este año y hay que estudiar la cantidad, pero la idea es que sean entre 500 a 1.000 viviendas adicionales", aseguró el ministro.

Entregaron llaves en Caucete

El Gobierno de San Juan entregó ayer 64 viviendas del Barrio Caucete Conjunto Nº 2, en ese departamento, correspondientes al Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno. El acto se hizo en el barrio ubicado en calles Juan José Bustos, entre San Luis y Colón. Las casas tienen cocina comedor, dos habitaciones, baño y lavadero, además de las unidades destinadas a discapacitados. El gobernador Uñac destacó que San Juan es la provincia que más construcción de viviendas tiene en el país, en su mayoría con financiamiento provincial.

Morosos del IPV

9

millones de pesos se recaudaron en 42 días desde que se lanzo la moratoria para que deudores de cuotas de viviendas se pongan al día. La deuda total es de $500 millones.

Presupuesto provincial

1.500

Son los millones de pesos que se planean destinar este año para hacer 3.000 casas, comprar terrenos para hacer barrios y préstamos de operatoria individual de IPV.

Las obras que vienen

En el Instituto Provincial de la Vivienda tienen planificado de aquí a mitad de año, entre licitaciones, contrataciones y terminaciones, avanzar con unas 3.000 viviendas más. Entre las obras previstas está terminar las obras del inconcluso barrio Gran Libertador que lleva años parado. Dicen que el ritmo de obra no caerá.