Miguel Etchevehere, extitular de la Sociedad Rural y ahora designado ministro de Agroindustria (a la izquierda) coincidió con Ricardo Buryaile, el ministro saliente, el pasado 29 de julio, cuando el presidente de la Nación, Mauricio Macri; acudió al acto inaugural de la 131 Exposición Rural de Palermo.

Desde el Gobierno como del sector privado señalaron a DIARIO DE CUYO que todos los asuntos del área productiva pendientes para San Juan sufrirán una demora, no sólo por el cambio, sino porque el nuevo ministro de agroindustria proviene de un sector que es ajeno a las economías regionales como la de San Juan, con cultivos intensivos y es prácticamente un desconocido para los sanjuaninos. El martes pasado se conoció que el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, será el nuevo ministro de Agroindustria, reemplazando de ese modo a Ricardo Buryaile. El coordinador de los ministros, Marcos Peña, anunció la modificación, pero en la provincia lo ven como "sapo de otro pozo".



Si bien todos lo consultados dijeron que cuanto antes habrá que retomar diálogos y trabajo con el nuevo funcionario, admitieron estar preocupados por los temas que hay pendientes, entre los cuales el principal ahora es el impuesto al vino. ""Lo bueno de Buryaile es que atendía siempre el teléfono. A Etchevehere no lo conozco, lo he visto una vez nada más, en la Rural el año pasado. No tengo relación con él", admitió el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, quien destacó que entre el resto de temas que quedaron suspendidos y que habrá que retomar, figuran la ayuda financiera para la planta de tomates y la de faena, resolver la rentabilidad de los integrantes de la cadena vitivinícola y la importación de vinos. El secretario de Agricultura, Ariel Lucero, añadió el problema del alto costo logístico y de energía, como de la mano de obra de muchas familias.



El presidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, dijo en sintonía que sólo lo conoce "por fotos" y que lo que más le preocupa es que representa a la economía regional de la soja y la vaca. ""Eso es lo grave. Con Buryaile podías tener alguna diferencia, pero por lo menos le conocíamos la lucha en el campo. Este funcionario es representante de las grandes extensiones y no de lo intensivo como es lo nuestro", dijo y añadió: "sé que no hay que prejuzgar, pero da mala espina por la institución de la que viene". Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros lamentó la partida de Buryaile y cuestionó que el nuevo ministro nunca tuvo que ver con la actividad de las economías regionales, ""la Sociedad Rural estuvo ajena a estas realidades", dijo. Tal como el resto de los consultados se quejó de que "ahora tendremos que empezar de vuelta muchos temas que no los debe conocer seguramente.

Etchevehere sólo conoce de la Pampa Húmeda, donde están las grandes nacionales y multinacionales, no los pequeños empresarios". La entidad que preside persigue analizar con la Nación la importación de vinos, la cadena de valor, asegurar fondos para la lucha contra la plaga Lobesia Botrana que afecta a las viñas y eliminar la exigencia de bromuración para exportar uvas a Brasil, en entre otros. También se mostró preocupado por la continuidad de funcionarios en Senasa, INTA e INV. El nuevo ministro tampoco es conocido por el líder de las bodegas trasladistas y presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, Angel Leotta, quien destacó que "pocos" de la mesa vitivinícola lo pueden conocer porque el desarrollo de su actividad empresaria "ha estado en otro lado, con otras connotaciones distintas a la agricultura". Se mostró intranquilo por las demoras que sufrirán algunos temas vitales para Coviar "que habrá que volver a explicar, a empezar de cero", entre los cuales mencionó al programa Proviar II, los costos internos, logísticos y el gasto en servicios.

El anuncio

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una sorpresiva conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el martes pasado adelantó el cambio ministerios y dijo que "no hay hoy previsto el cierre de dependencias, al menos de ninguna de las área emblemáticas; sí puede haber reformas en algunas cuestiones", aclaró el funcionario, quien hizo referencia a que el Gobierno quiere en el Estado "dotaciones óptimas y jerarquizadas". Asimismo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, comentó que se le pidió a Ricardo Buryaile que "cumpla esa tarea" de embajador ante la Unión Europea, ya que "para nosotros es muy importante, en esta etapa de negociación del acuerdo con el Mercosur, que él pueda liderarla personalmente, tomando en cuenta que uno de los temas más sensibles es el agropecuario".



El funcionario nacional ponderó que "ha sido un excelente ministro de Agroindustria en estos dos años". Y agregó que el presidente le pidió a Etchevehere que encabece esta segunda etapa, de trabajo de simplificación y promoción de desarrollo.