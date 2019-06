Un chapuzón en pleno invierno, en las piletas de aguas termales de Río Hondo. Este es el principal destino elegido por los sanjuaninos para las próximas vacaciones que empiezan el 8 de julio.



Los paquetes a destinos nacionales para las vacaciones de invierno que arrancan en veinte días aumentaron un promedio del 30 por ciento respecto al 2018, pero ni ese factor ni la crisis económica en general que se atraviesa han menguado las ganas de viajar y alejarse de la rutina. Escapadas de siete o diez días, a destinos cercanos, aprovechando las cuotas (algunas sin interés) y promociones bancarias para pagar anticipan una muy buena temporada para las agencias de viajes que vienen de un verano dispar. Desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de San Juan (AAAVyT) aseguraron que la venta de paquetes para las vacaciones de invierno que comienzan en veinte días viene "un poco mejor" que el año pasado, con empresas que ya han superado los números del 2018 y otras más lentas, pero con fuertes expectativas de repuntar en pocos días por el cobro del aguinaldo.

El presidente de la entidad, Ariel Giménez, opinó que la estabilización del dólar en las últimas semanas fue un factor determinante que favoreció las decisiones y las consultas que están teniendo las empresas del sector. ""Creemos que ya llegó el momento en que vamos a estar todos con una venta plena", aseguró el titular de AAAVyT, y destacó que eso ocurrirá no sólo con la venta de paquetes fuera de la provincia, sino también al turismo receptivo, con la llegada de turistas a San Juan (ver Buena expectativa...). Agregó que ayudó mucho la financiación en cuotas sin interés (por ejemplo del banco San Juan en 6 cuotas) y otros tarjetas, además de algunas propias de cada empresa.

Entre las agencias que se han reactivado respecto al 2018 figura Turismo Bacur: el año pasado solo envío un colectivo a Santiago del Estero y otro a Cataratas y para este invierno mantendrá una sola unidad a Misiones, pero ya tiene vendidas plazas para mandar dos a la provincia de las aguas termales. En este caso hay 7 noches de alojamiento con pensión completa en Termas de Río Hondo, con excursiones y salida el 7 de julio desde $17.500 por persona en base doble.

""Aquí no hemos sentido la crisis. Nosotros enviamos tres coches a las Termas de Río Hondo el año pasado y este invierno ya están vendidos cuatro coches", agregó Ismael Yafar, desde la firma que lleva su nombre. En su caso, los paquetes van desde $15.000 a $23.900 con pensión completa y financiación propia en 6 cuotas sin interés "porque tengo fe que la inflación va a bajar". En el caso de excursiones a Cataratas, dijo que el destino está "flojo", y que el costo de 10 días es de $34.000 con media pensión pero con 10 noches durmiendo en hotel. En Mario Agüero turismo, su propietario de igual nombre aseguró que este año la venta "es prácticamente igual que el año pasado, pese a la crisis". Dijo que tiene el 90% vendido a Cataratas, un paquete de $20.400 pensión completa, de 9 días y 5 noches y que para un programa al Norte argentino ""nos quedan sólo 6 o 7 asientos". Se refería a una escapada de 7 días por Salta, Jujuy y Tucumán, a $15.790 con media pensión, excursiones y una noche de peña en Balderrama. ""Muchos se quejan, pero no dejan de viajar", añadió Agüero. En Mora Tours admitieron que para esas vacaciones hay merma respecto al verano, con mucha consulta, pero menos concreciones. Pero hay expectativas de que con el aguinaldo se vendan paquetes de $17.500 a Termas con pensión completa, o a Cataratas con 6 noches y media pensión desde $16.500. También ofrecen una promo de $8.200 y 5 días a Río Hondo. Desde Money Tour, Silvia Yafar dijo que la venta afuera de la provincia está "un poco apagada" no ocurre igual con el turismo receptivo. ""Es altísima la demanda para julio porque se incrementó la difusión del destino San Juan", aseguró.

Buena expectativa en turismo receptivo

El presidente de AAAVyT destacó que el turismo receptivo tendrá una excelente temporada desde el próximo 2 de julio con el eclipse solar. Por ubicación geográfica, San Juan será uno de los mejores lugares del mundo para observar el fenómeno que atrae a visitantes de todas partes y ya hay un 98% de reservas, aseguró. Giménez agregó que la tendencia continuará luego en el receso invernal debido a la avalancha de consultas ""fruto de la buena promoción que se está haciendo de esta provincia como destino turístico".