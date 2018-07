Ayer se conoció a nivel nacional que las petroleras han comenzado a restringir los envíos regulares de combustibles a las estaciones de servicios porque el último aumento de precios les resultó insuficiente. Ante ese escenario, en el sector de estaciones de servicios de San Juan no garantizan el combustible para el fin de semana largo. La presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Analía Salguero; dijo ayer que no puede asegurar que vaya a haber suficiente combustible "porque en otras provincias ya no fueron abastecidas". El problema se agrava porque los feriados las petroleras no trabajan. "Normalmente los días lunes feriados cuesta llegar hasta el martes y ahora, con este contexto, no puedo decir que vaya a haber suficiente porque estamos en un conflicto donde justamente está peligrando el abastecimiento regular porque las petroleras no tienen rentabilidad", expresó Salguero. Luego de la última devaluación y disparada del dólar los estacioneros dicen que las naftas deberían haber aumentado 30 por ciento y sólo aumentaron 5 por ciento la semana pasada, tras una reunión con autoridades del Gobierno. Por ese atraso ahora están restringiendo los envíos, sobre todo al sector mayorista que abastece a estaciones de bandera blanca (sin marca), al agro, minería e industria. Ayer el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) Carlos Gold, advirtió que ya han comenzado a tener problemas también las estaciones de bandera. Salguero dijo que tiene conocimiento de que en San Juan sucede a nivel mayorista, pero aún no afectó a las estaciones que venden al público. ""Hoy hay combustible y estamos monitoreando todas las estaciones y no tengo reclamos de que alguna haya colgado sus surtidores, pero como viene la mano, la verdad que hay mucha preocupación. No puedo afirmar que San Juan no tendrá inconvenientes ", dijo ayer la empresaria sanjuanina. Agregó que la restricción que están haciendo las petroleras no significa que no vaya a haber combustible en toda la Nación "de un día para otro, sino que no hay en la cantidad necesaria para cubrir toda la demanda". Ante la denuncia de los voceros de estaciones de servicio ayer el ministro de Energía, Javier Iguacel, dijo que "no hay razones para que falte el combustible" (ver aparte). Sin embargo, aquí Salguero opinó lo contrario. "Los productos como el combustible no valen lo que deben valer y entonces las petroleras no van a vender todo lo necesario. Se veía que esto iba a pasar porque quién va a ser el patriótico que iba a vender a pérdida. Evidentemente el Estado no ha dicho que va a pagar la diferencia, entonces la respuesta es que las petroleras van a vender poquito. Empezaron con el combustible mayorista que es el que se vende más barato", afirmó.



Eduardo "Chiqui" Barceló, vendedor mayorista de YPF, dijo que está recibiendo el cupo previsto pero que ya le avisaron que no podrá incrementarlo. Agregó que ayer empezó a atender clientes no habituales que le contaron que no consiguieron en mayoristas de otras petroleras. Barceló coincidió en que el precio del combustible aún está atrasado y que el problema se notará especialmente con el gasoil (porque el crudo se compra en dólares y se vende a precio menor) en unas semanas cuando comiencen las siembras en el agro.

Desde el 1 de julio todos los combustibles subieron 5%.

Qué dice Iguacel

El ministro de Energía, Javier Iguacel, dijo ayer en radio Mitre que "no hay razones para que falte combustible y apuntó a empresas que se acostumbraron a un sistema intervencionista que fijaba precios, durante la administración anterior "y ahora no quieren competir".



El ministro aseguró que ""capacidad de refinamiento hay, crudo hay, capacidad de importar y exportar libremente hay, con lo cual no hay ninguna razón para que falte". El funcionario añadió a las petroleras que ""si creen que el precio al que están vendiendo no es suficiente para pagar sus costos, serán más caros que los otros y perderán volumen". ""Por eso le digo a algún chacarero que está escuchando que si el distribuidor de siempre no le puede entregar, que busque otro", apuntó.