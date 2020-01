Con las dos alternativas tradicionales para los ahorristas -el plazo fijo y el dólar- fuera de carrera, los especialistas locales coinciden en que las únicas herramientas posibles para que los ahorros no pierdan valor de compra no son populares. Existen alternativas en el mercado financiero para intentar ganar la carrera a la inflación, pero hay que tener en cuenta que no son las que Doña Rosa o un ahorrista común están acostumbrados, y sí o sí va a necesitar contar con asesoramiento financiero de un profesional. Es que el nuevo gobierno de Fernández está bajando las tasas de interés para estimular una recuperación del crédito y la actividad, y ahora el promedio de tasa que pagan los bancos por un plazo fijo ronda el 35%, muy lejos del 60% que llegó a tener tras las PASO, hace sólo cinco meses. Teniendo en cuenta que la inflación esperada en 2020 ronda el 42%, los ahorros van a perder. Salvo que el inversor se familiarice con el dólar bolsa, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, facturas de créditos, bonos, acciones y cauciones bursátiles, algunas con "pase".

El economista Jorge Davila y el director de San Juan Bursátil, Gabriel Notario, coincidieron en recomendar similares opciones para ganarle a la inflación, no sin cierto riesgo. Una alternativa son los "Bonos Alberto" (por la sigla) que son los AF20 dual que sacó Macri, pagaderos en pesos al tipo de cambio oficial. Tienen una tasa de interés del 162% anual, vencen el 13 de febrero y tienen una renta del 12% directo para los 25 días que quedan hasta el vencimiento. La contra: tiene alto riesgo de ser reestructurado al vencimiento. Otra opción son las facturas de crédito electrónica, emitidas por grandes empresas y que el inversor pequeño puede comprar obteniendo rentas del 55% anual. El "dólar bolsa" es interesante para las empresas que necesitan dólares con fondos en blanco. No pagan el impuesto del 30% ni tiene restricción de cantidad, pero se accede a dólares a $79. En acciones, aparecen con buen horizonte las acciones argentinas ya que su valuación en dólares ha quedado atrasada. Se destacan las de bancos (Galicia, Macro), energéticas como YPF (por el desarrollo de Vaca Muerta), industriales como Aluar, cementeras como Loma Negra y Holcim, ante la perspectiva del desarrollo de la obra publica. Para el mediano inversor aparecen como opción los Cedears (certificados de Deposito Argentino) que le permiten acceder en el mercado local a acciones de empresas extranjeras (Apple, Google, Barrick, Mercado Libre). Se compran y venden en pesos, pero el precio replica el precio formado en el exterior multiplicado por el tipo de cambio del contado con "liqui". Ambos expertos recomiendan también las Cauciones bursátiles, que tienen la misma tasa del Plazo fijo -35%-, pero con mayor flexibilidad porque se pueden tomar a 7, 14 o 30 días, y sólo se necesitan $50.000 para arrancar. A este instrumento en Global Market le incorporan una operación de pase y la tasa se eleva a 42% en operaciones a 7 días. ""Ahí se ubica en la estimación de inflación", dice Gustavo Ahumada desde esa sociedad de Bolsa. En esta entidad, si el inversor quiere un poco más de plazo se puede ubicar un Cheque de pago diferido. Se trata de una operación a 90 días y la tasa de interés está en el orden del 45%. Se precisa un mínimo de 25.000 para ingresar.

El economista Eduardo Coria Lahoz recomienda en cambio apostar a otros instrumentos que él representa. Los Fondos Megainvert son un Fondo Común de Inversión que da rendimientos del 60% a los que se puede acceder a partir de $100.000. Otra alternativa aconsejada son los fideicomisos financieros, donde un inversor aporta recursos y un administrador los invierte. Aquí se encuentran las denominadas "Fintech", que son financieras que operan sólo por internet como Mercado Libre, Uala, y otras. Coria Lahoz representa a Wenance, que por inversiones a 12 meses paga una tasa del 60%, pero es para pocos: se debe invertir arriba de $500 mil. En dólares se arranca con U$S 10 mil y se logra una renta de entre 8% y 10% anual en esa moneda.

Opiniones en el mercado local

JORGE LUIS DÁVILA - Economista y asesor

El Banco Central quiere incentivar el ahorro pero como los plazos fijos tradicionales pagan apenas un 35% promedio y la inflación esperada es mayor, van a promover depósitos en plazo fijo UVA.

GABRIEL NOTARIO - Director de San Juan Bursátil

A la pregunta en qué conviene invertir no hay una única respuesta para todos. Hay gente que está dispuesta a asumir más riesgo para tener mayor rentabilidad y otros que son muy conservadores.

EDUARDO CORIA LAHOZ - Economista y asesor financiero

Este gobierno, ex profeso está tomando medidas políticas para que la tasa baje, que esté por debajo de la inflación, buscando propiciar una política de incentivo al consumo, no de ahorro.

GUSTAVO AHUMADA - Asesor financiero Global Market

En este momento ofrecemos instrumentos en pesos que puedan ganarle al plazo fijo tradicional. La política actual es desalentar el ahorro y tratar de alentar el consumo.