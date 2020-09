La empresa AGC Ingeniería Biomédica está integrada por un grupo de bioingenieros que se encargan específicamente del servicio técnico y venta de equipamiento médico para clínicas y hospitales. Más allá de no integrar de manera directa el área de salud, su servicio es básicamente esencial para las diferentes prácticas médicas, ya que su función es el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que se utilizan para el diagnóstico por imágenes, el que se usa en las terapias intensivas y quirófanos.



"Somos como una segunda línea dentro del área de salud. Nuestro trabajo y adecuación a los protocolos no pudo esperar porque la salud se convirtió en el factor esencial de la política nacional y provincial", explicó Florencia Gómez Lobato, quien está a cargo de AGC. Y agregó: "No podíamos cortar o demorar el servicio porque los servicios médicos debían seguir y los equipos de terapia por ejemplo necesitan mantenimiento permanente. Lo que hicimos fue incorporar la nueva metodología de trabajo y los protocolos de manera rápida mediante capacitaciones y tareas de formación permanente. Adecuamos nuestra forma de trabajar para no concentrar grupos de personas y que el ritmo de trabajo no se viera afectado".



El sistema home office se convirtió en algo habitual para la empresa de bioingeniería que también desarrolló un área de transferencia con todos los elementos sanitarios necesarios para recibir o retirar el equipamiento que los ingenieros y técnicos revisan, arreglan o mantienen. "Una de las claves fue el diálogo permanente con el sector público de salud. A su vez, tuvimos que contratar más personas y establecer un estricto protocolo para nuestro personal que asiste y monitorea los equipos médicos que se usan en los hospitales y clínicas. Por otro lado, la parte comercial y administrativa trabaja actualmente por turnos para que en las oficinas no haya más de una persona por ambiente de trabajo", concluyó Gómez.

11 es la cantidad de personas que integran la empresa, entre bioingenieros, técnicos y personal comercial.



Provisión

AGC, que tuvo que contratar más personal por la pandemia, abastece a clínicas privadas y a Salud Pública con monitores multiparamédicos, oxímetros de pulso, bombas de infusión y termómetros infrarrojos sin contacto.